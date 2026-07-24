Nicolás Bava, expsicólogo de la Mutual de Futbolistas, en Quedó Picando: "El fútbol uruguayo es un espacio totalmente falto de empatía"

El psicólogo Nicolás Bava , exfuncionario de la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) dijo que el fútbol uruguayo "es un espacio totalmente falto de empatía" y "una fábrica de presión" en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

Bava estuvo al frente del Departamento de Salud Mental de la Mutual durante cuatro años, en los que recibió a más de 300 futbolistas y exfutbolistas , algo que le mostró que la salud mental no es un asunto "tabú" en el fútbol , sino que los deportistas uruguayos no contaban con un espacio para poder hablar.

Por otra parte, el psicólogo lamentó que hay muchas cosas "que están mal" en el fútbol uruguayo : "Es un espacio bastante carente de salud en general , por lo menos para los futbolistas es un espacio bastante hostil este desde todo punto de vista. Se desconoce absolutamente lo que pasan los futbolistas en general, la formación que tienen, todo lo que hay detrás, todo lo que tiene que ver con la formación de niños. Hay una presión exacerbada , gente que se viene del interior a Montevideo a probar suerte sin ningún tipo de garantía de nada, y que son después desechados sin ningún tipo de recompensa y sin ningún tipo de contención. Me parece un espacio totalmente falto de empatía".

También criticó que el rol del futbolista en la sociedad está "disociado" del estudio , lo que genera que los jugadores no tengan otra salida laboral que no sea el fútbol . Por eso, trabajaban con futbolistas juveniles que salían de sus equipos para un "rediseño de vida" enfocado en buscar nuevos horizontes.

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En ese sentido, indicó que es importante que los futbolistas trabajen desde una edad temprana en su futuro después del retiro, para que no sea un "duelo" dejar el deporte.

"Hay un tema identitario, 'yo soy jugador de fútbol antes que otra cosa', pero también es porque 'no tengo en mente otra cosa', porque en Uruguay gran parte de los pibes que empiezan a jugar fútbol y la mueven un poquito van a ser jugadores de fútbol, y no van a ser otra cosa. Entonces creo que si no se cambia eso seguimos reforzando un problema que hoy en día me parece que es mucho más social y que para mí tiene consecuencias mucho más graves de la que vemos", continuó.

Para Bava el fútbol puede ser "una herramienta espectacular para desarrollar educación y salud mental" desde una edad temprana, pero lamentó que actualmente "es una fábrica de presión", algo que ve reflejado en las canchas de baby fútbol. "Invito a cualquiera que pase por una cancha de fútbol infantil y que vea a un niño alegre. Es imposible divertirse si el técnico te está gritando, si tus padres te están gritando, si está el representante mirándote", remarcó.

Repasá la entrevista completa de Nicolás Bava con Quedó Picando: