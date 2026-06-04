Imputaron a un adolescente de 15 años por ataque a balazos en Malvín Norte que dejó a un bebé de seis meses herido

La Justicia imputó a un adolescente de 15 años por su presunta participación en el ataque a balazos contra una vivienda de Malvín Norte que dejó gravemente herido a un bebé de seis meses , confirmaron desde la Fiscalía General de la Nación .

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El menor había sido detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en el barrio , según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

La Justicia lo imputó como presunto autor de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa , por haberse cometido en presencia de menores de edad.

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Como medida cautelar, se dispuso su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de 150 días mientras continúa la investigación .

Por este mismo caso ya había sido imputado un joven de 21 años con antecedentes penales, señalado como presunto coautor del ataque.

El caso del bebé herido en un ataque a balazos en Malvín Norte

El hecho se registró durante la noche del pasado 7 de mayo en un complejo habitacional ubicado en las inmediaciones de Juan A. Dobrich y calle 125, en Malvín Norte.

Según informó entonces El Observador, varios delincuentes efectuaron disparos contra una vivienda de la zona.

Uno de los proyectiles atravesó una ventana e impactó en la cabeza de un bebé de seis meses que se encontraba dentro del apartamento.

Vecinos del complejo escucharon múltiples detonaciones y alertaron a las autoridades. Un móvil policial que patrullaba por la zona concurrió al lugar poco después del ataque.

Allí, una mujer de 22 años informó a los efectivos que su hijo había sido alcanzado por un disparo.

Durante las actuaciones, la Policía encontró ocho vainas calibre 9 milímetros y constató varios impactos de bala en la persiana de la vivienda atacada.