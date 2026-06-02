Alumno de 14 años agredió a una docente en UTU de Soriano y el sindicato de la educación analiza medidas

Una docente fue agredida por un estudiante de 14 años en un centro educativo de UTU en Mercedes , departamento de Soriano. El hecho ocurrió este lunes y es investigado por la Policía y la Fiscalía, mientras funcionarios de la enseñanza denuncian problemas de violencia recurrentes y reclaman más recursos para atender situaciones complejas dentro de los centros educativos.

Según informó la Jefatura de Policía de Soriano , el episodio ocurrió sobre las 19:40 en una institución educativa ubicada en la intersección de las calles Eusebio Giménez y General José Artigas, en jurisdicción de la Seccional Primera.

De acuerdo con la información policial, una docente que se encontraba desempeñando tareas en un salón de clases fue agredida físicamente por un alumno de 14 años al finalizar una actividad educativa.

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El incidente se produjo cuando la profesora permanecía en el aula guardando sus pertenencias. En ese momento, el adolescente reaccionó de forma agresiva y le provocó lesiones .

Tras lo ocurrido, personal del centro solicitó asistencia médica para la docente, quien posteriormente fue sometida a un reconocimiento médico y radicó la denuncia correspondiente.

La Fiscalía Letrada de Primer Turno fue informada de la situación y dispuso diversas actuaciones. El caso continúa siendo investigado por efectivos de la Seccional Primera.

Funcionarios advierten por reiterados episodios de violencia

Tras conocerse el hecho, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) de Soriano manifestó su preocupación por la situación y anunció que analizará posibles medidas.

Alejandro Damisa, representante sindical de AFUTU Soriano, señaló a El Observador que este martes mantendrán una reunión con autoridades del Campus Litoral Sur para evaluar la situación y presentar una serie de propuestas. "Las medidas a tomar dependerán de lo que resuelva la asamblea", indicó.

Además, afirmó que no se trata de un hecho aislado y que "es la cuarta vez que hay un episodio de violencia en ese centro educativo".

Según explicó, el adolescente involucrado ya había protagonizado situaciones similares anteriormente. "En este caso ya es la segunda vez que el mismo alumno presenta comportamiento violento. Es autista y tenemos muchos alumnos con distintas patologías", expresó.

Reclamos por falta de recursos

Desde el sindicato también cuestionaron la falta de recursos humanos y técnicos para atender situaciones complejas dentro de los centros educativos.

"Hay una sola psicóloga para todo Soriano", afirmó Damisa, quien señaló además que están solicitando la instalación de más cámaras de seguridad y vigilancia en el acceso al instituto.

El dirigente sindical también apuntó a problemas de superpoblación en algunos grupos y a la falta de personal docente. "Hay clases superpobladas. El Campus no tomó en cuenta nuestra opinión de pedir más cursos ni tampoco nombrar un segundo docente para el área Tecnología", sostuvo.

A juicio de Damisa, estas carencias terminan afectando la capacidad de respuesta de los centros educativos. "Todas estas situaciones nos desbordan y carecemos de capacidad técnica para afrontar esos problemas", concluyó.