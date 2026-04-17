Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 17 de abril, según el BROU

El dólar abrió este viernes 17 de abril en Uruguay con un valor de $ 38,65 la compra y $ 40,85 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajaron $ 0,05 mientras que la venta disminuyó $ 0,25 respecto al jueves 16 de abril.
Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.330 la compra y A$ 1.380 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,36%).
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,53 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,73, de acuerdo a la herramienta Cuex.