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Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 17 de abril, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al jueves 16 de abril

17 de abril de 2026 9:23 hs
Dólar hoy

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El dólar abrió este viernes 17 de abril en Uruguay con un valor de $ 38,65 la compra y $ 40,85 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajaron $ 0,05 mientras que la venta disminuyó $ 0,25 respecto al jueves 16 de abril.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.330 la compra y A$ 1.380 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio bajó $A 5 (0,36%).

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