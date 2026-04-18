Paneles inteligentes y financiamiento minorista: el nuevo parque solar que UTE proyecta en Baygorria

UTE lanzó un nuevo llamado de licitación pública para la ingeniería, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un nuevo parque de generación de energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica de su propiedad, que se levantará en la zona de Baygorria, departamento de Durazno , y que implicará además la vuelta de la empresa pública al mercado de capitales.

Será el cuarto parque que incorporará la empresa estatal a su infraestructura, con una potencia de 30 MW y una inversión estimada de US$ 30 millones. Entre otros requisitos, las instalaciones deberán estar diseñadas para una vida útil de 30 años, según indican los documentos públicos del llamado.

Las empresas que participen de la licitación internacional deberán demostrar experiencia previa en proyectos de escala similar construidos en los últimos ocho años. Hay dos opciones para cumplir con este requisito: haber finalizado la construcción y puesta en marcha de al menos un parque solar con una potencia mínima de 20 MW, o haber completado al menos dos parques solares que tengan, cada uno, una potencia mínima de 10 MW.

Una vez adjudicado el proyecto, el plazo de finalización de las obras no podrá superar los 545 días corridos –un año y medio– a partir de la fecha de firma del contrato. La apertura de ofertas está prevista para el 9 de junio.

La eficiencia del parque se basará en el uso de tecnología tracker o de seguimiento solar ya utilizado en otros parques. Este sistema móvil orienta automáticamente los paneles para que sigan el recorrido del sol desde el este por la mañana hasta el oeste por la tarde, captando la radiación de manera óptima durante todo el día.

Mientras que una instalación monofacial fija ofrece un rendimiento cercano al 20% como base, la incorporación de estos seguidores permite elevar significativamente el factor de planta. Además, esta tecnología se puede potenciar con el uso de paneles bifaciales, que al captar energía por ambos lados, logran maximizar la producción eléctrica en la misma superficie de terreno.

UTE vuelve a la bolsa con una emisión de deuda pensada para pequeños ahorristas

Para financiar el nuevo parque, UTE prevé realizar una emisión de deuda en el mercado de capitales orientada principalmente a pequeños y medianos ahorristas.

El instrumento será el de obligaciones negociables, con un plazo estimado de cinco años y un monto mínimo de inversión cercano a los US$ 200 (unos $ 8.000). El esquema prevé una tasa de interés fija y pagos semestrales de intereses, mientras que el capital será devuelto al vencimiento del instrumento. La moneda de emisión —ya sea en dólares, pesos o unidades indexadas— aún no ha sido definida.

A diferencia de otros instrumentos financieros, como las acciones o los certificados de participación en fideicomisos (utilizados, por ejemplo, en algunos parques eólicos como Pampa, Valentines y Arias), en este caso el inversor no adquiere participación en el proyecto ni depende de su desempeño. Se trata de un instrumento de deuda: quien invierte actúa como acreedor de UTE, recibe una renta fija previamente establecida y recupera el capital al finalizar el plazo.

Como antecedente, en diciembre de 2024 UTE ya había concretado una emisión de deuda por US$ 27 millones, destinada a financiar la construcción de su segundo parque solar fotovoltaico, de 28 MW, en el departamento de San José.

A la fecha, UTE cuenta con un parque solar operativo y dos en distintas etapas de desarrollo. Uno de ellos, de 32 MW, está ubicado en Punta del Tigre (San José) y fue inaugurado en noviembre de 2025.

Otro proyecto, de 28 MW, también en la zona de Punta del Tigre, está a cargo de un consorcio integrado por Prodiel Energy (España) y Teyma (Uruguay), cuya obra fue adjudicada a mediados de 2024.

El tercero, de 75 MW, se construirá en Cerro Largo y se prevé que esté operativo en 2028. Este proyecto también está a cargo de Teyma y Prodiel.

Hoy, en Uruguay la capacidad instalada de energía solar es de alrededor de 350 MW (6% del total), y en 2025 representó aproximadamente el 4% de la generación de electricidad.