¿Dumping uruguayo o no?: cuál fue la decisión de Brasil sobre las exportaciones de leche en polvo

La semana pasada el gobierno informó la decisión de las autoridades brasileñas de no aplicar derechos de importación ante la denuncia de dumping contra exportaciones de leche en polvo de Uruguay . La resolución fue tomada por razones de interés general y se señaló como un hecho positivo para el sector lácteo local. Sin embargo, el fallo del Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex) de Brasil no libra a Uruguay de futuras sanciones .

El viernes pasado, el Ministerio de Ganadería (MGAP) indicó en su sitio web que el Gecex (integrado por los ministerios de Economía, Ganadería, Agricultura y Energía) había resuelto “archivar la denuncia por presunto dumping” sobre las importaciones de leche en polvo provenientes de Uruguay y Argentina. “Se trata de una muy buena noticia para Uruguay, que contribuye en fortalecer el comercio bilateral y reafirma la importancia del diálogo y las gestiones realizadas recientemente por las autoridades de ambos países para abordar este tema” , señaló.

Pero la disposición de la autoridad brasileña no marcó el archivo del caso. Concretamente, el texto expuso que se había aprobado la propuesta de “aplicar un derecho antidumping definitivo a las importaciones de leche en polvo originarias de Argentina y Uruguay, con suspensión inmediata de su aplicación por interés público, así como el inicio de un proceso de evaluación” , en conformidad con ordenanzas de la Secretaría de Comercio.

Más en esa línea se pronunció el gobierno argentino. Un comunicado del Ministerio de Economía destacó la decisión de priorizar el comercio bilateral y evitar la aplicación de medidas restrictivas injustificadas entre socios del Mercosur. Sin embargo reiteró la preocupación por el desarrollo y la orientación de la investigación. “No existen fundamentos para acreditar la existencia de dumping, daño o amenaza de daño a la industria brasileña”, redactó,para advertir luego sobre el inicio del nuevo proceso.

“Confiamos en que el análisis que deberá realizarse durante el nuevo período dispuesto por las autoridades brasileñas permita evaluar de manera objetiva y consistente la evidencia disponible, avanzando hacia el cierre definitivo sin la aplicación de medidas”, expresó.

La postura de Argentina fue clara y más en consonancia con la resolución del Gecex. Y en la misma línea opinó el ex embajador uruguayo en Brasil, Guillermo Valles.

“El caso está lejos de archivarse; al contrario, el Gecex confirmó el dumping y que hubo daño a la producción brasileña”, dijo a El Observador.

“Paralelamente determinó que los derechos antidumping no son exigibles porque comienza un proceso para estudiar el tema. No se empieza a cobrar porque hubo un aplazamiento hasta que culmine el examen de interés público”, explicó.

Ese proceso tiene un plazo de un año y se puede prorrogar, por única vez, por un año más. Por tanto, el caso no fue cerrado. En esta nueva etapa, las autoridades deberán determinar si ese interés público pesa más que la comprobación del dumping.

La denuncia por dumping

La historia comenzó el 1º de agosto de 2024 con una solicitud de investigación por dumping en las exportaciones de leche en polvo de Argentina realizada por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) ante la Secretaría de Comercio Exterior. Pero el caso se amplió cuando un mes y medio después la denuncia incluyó a Uruguay.

0023895649.webp La leche en polvo entera sigue siendo el principal producto lácteo exportado desde Uruguay. Conaprole

El documento estableció que el “precio normal” de la leche en polvo uruguaya por kilo sería de US$ 7,91 para el mercado interno. Luego tomó el valor FOB y el volumen de las importaciones brasileñas de 2023 para obtener un precio de referencia. Con los datos obtenidos concluyó que el kilo de leche en polvo de Uruguay a Brasil tuvo un promedio de US$ 3,79. Entonces se configuraría una práctica de dumping, ya que Uruguay estaría vendiendo un producto al exterior a un precio menor que el del mercado interno.

El expediente comenzó a recorrer los carriles habituales, pero tuvo un impulso en abril de este año a través de una nota técnica redactada por el Departamento de Defensa Comercial (Decom) de Brasil. Esa oficina señaló que existían, de manera preliminar, pruebas de supuestas prácticas desleales que causaron daño material a los productores de leche de su país entre 2021 y 2023.

El documento indicó que los exportadores uruguayos y argentinos -entre los que están Conaprole, Claldy, Estancias del lago y Alimentos Fray Bentos- manejaron márgenes de dumping de entre 3,7% y 61,4%. En el mismo período analizado, el volumen de las importaciones provenientes de los dos países creció 144,5% a base de “precios por debajo de los costos de producción locales”.

La resolución final de Decom culminó a mediados del mes pasado y luego pasó a una instancia final en el Cedex.

En paralelo, delegaciones uruguayas y argentinas presentaron una nota en el Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para mostrar su preocupación por el reclamo de Brasil.