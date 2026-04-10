UTE colocó deuda en obligaciones negociables por US$ 179 millones

UTE colocó títulos de deuda mediante un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 179 millones , en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP).

La operación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), tiene como objetivo financiar inversiones de UTE y operaciones de manejo de deuda.

Como había informado El Observador, la emisión estuvo compuesta por dos series. Por un lado, la Serie A en UI, con vencimiento a 19 años y una tasa de interés de 3,20% anual lineal , con pagos semestrales. Por otro, la Serie B en UP, con vencimiento a 25 años y una tasa de interés de 2% anual lineal , también con pagos semestrales.

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La amortización del capital se realizará en tres cuotas, pagaderas en los últimos tres años: las dos primeras por el 33% del capital y la última por el 34%.

En la Serie A se licitaron 750 millones de UI, equivalentes a US$ 121 millones, con una demanda que alcanzó los 1.388 millones de UI (aproximadamente US$ 223 millones), es decir, un 85% más que lo disponible. Los precios de las ofertas oscilaron entre 94,84 y 104,03, con un precio medio de 99,86 y un precio adjudicado de 100,7.

En lo que refiere a la Serie B, se licitaron 2.737 millones de UP, equivalentes a US$ 121 millones, con una demanda de 3.033 millones de UP (aproximadamente US$ 134 millones), un 11% más que el monto disponible. Los precios de las ofertas oscilaron entre 94,84 y 104,03, con un precio medio de 99,86 y un precio de adjudicación de 100,34.

Debido a que el tope total del programa era de 1.110 millones de UI, equivalentes a US$ 179 millones, finalmente se adjudicaron 360 millones de UI de la Serie A (aproximadamente US$ 58 millones) y 2.737 millones de UP de la Serie B (unos US$ 121 millones).

La demanda de ambas series duplicó el monto máximo del programa.

Los fondos obtenidos a través de esta emisión se destinarán tanto a operaciones de manejo de deuda como al financiamiento del plan de inversiones de UTE.

Por un lado, la empresa busca maximizar la porción de deuda en moneda local, acceder a tasas fijas y extender los plazos de la deuda de forma tal que acompañen la vida útil de sus activos. Además, procura mantener un perfil de vencimientos alineado con sus flujos de ingresos, generando un nivel de pagos de amortización acorde a su programación financiera.

En paralelo, los recursos permitirán avanzar en el plan de inversiones 2026-2030, que incluye incorporaciones físicas de expansión y reposición necesarias para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en escenarios futuros, tanto energéticos como socioeconómicos, asegurando la adecuación, confiabilidad y operación de la infraestructura eléctrica.

El plan supera los US$ 1.700 millones en un período de cinco años, de los cuales US$ 325 millones están previstos para 2026, siendo una parte financiada mediante este programa de emisión.

“Este tipo de emisiones, que permiten alternativas en distintas monedas y valores, sigue siendo innovador en el mercado local. Por un lado, facilita a los emisores alcanzar distintos objetivos, como la obtención de nuevos fondos y el reperfilamiento de vencimientos, y por otro, ofrece a los inversores la posibilidad de elegir la opción que mejor se ajuste a sus intereses”, señaló Diego Labat, gerente general de Bevsa.

Por su parte, el equipo financiero de UTE remarcó la confianza del mercado a través de los inversores institucionales, que una vez más acompañaron a la empresa en su política de desarrollo y sostenibilidad, profundizando el canal de financiamiento del mercado de valores y aportando al crecimiento del país.

Los títulos de deuda fueron calificados AAA (uy) por Fix Scr Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. para ambas series en UI y UP.