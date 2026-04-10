Comenzó el fin de semana de clásicos en juveniles, con el empate entre Nacional y Peñarol en Sub 19: cuándo se juegan los otros cuatro partidos

Este viernes comenzó el fin de semana de clásicos entre Nacional y Peñarol en las divisiones juveniles del fútbol uruguayo , con el empate 1-1 entre tricolores y carboneros en la categoría Sub 19.

Peñarol comenzó ganando el encuentro, disputado en Las Acacias , con el gol del lateral Facundo Benítez a los 33 minutos del primer tiempo. A los 55 lo empató Nacional , gracias al gol del extremo Juan Diego Pinto.

A los 89 minutos Luciano Montaos , volante que tuvo minutos en la Primera tricolor por la Copa de la Liga AUF, se fue expulsado.

Con el empate Peñarol alcanzó los 10 puntos y se mantiene como primero en la tabla de Sub 19.

Nacional ya piensa en la Tabla Anual: con el Torneo Apertura lejos, juega un partido clave ante Deportivo Maldonado a 72 horas de su debut como local por Copa Libertadores

Peñarol: Mauricio Lemos explicó por qué salió en el partido de Copa Libertadores, elogió "la garra" de Lucas Ferreira y explicó qué pasó en su gol errado

Nacional logró su primer punto en dos partidos jugados, debido a que comenzó más tarde el campeonato por su participación en la Copa Libertadores Sub 20, en la que quedó eliminado en fase de grupos.

¿Cuándo se juegan los otros clásicos de juveniles?

Este viernes se disputarán otros dos partidos clásicos en juveniles, ambos en el Parque Palermo de Central Español. A las 16:00 se jugará el partido de la categoría Sub 15, y a las 18:00 comenzará el partido de la Sub 14.

El sábado 11 se completará la fecha con otros dos encuentros en Las Acacias. A las 08:30 se jugará el clásico de la Sub 17, y a las 10:30 será el turno de la Sub 16.