Peñarol: Mauricio Lemos explicó por qué salió en el partido de Copa Libertadores, elogió "la garra" de Lucas Ferreira y explicó qué pasó en su gol errado

El zaguero Mauricio Lemos habló con la prensa tras el empate 1-1 de Peñarol con Independiente Santa Fe en Colombia , en el debut del carbonero por la Copa Libertadores 2026 , y explicó por qué Diego Aguirre lo sustituyó en el segundo tiempo.

El defensor salió a los 77 minutos en lugar de Leandro Umpierrez, en un cambio que modificó el armado del equipo carbonero. Su lugar en la zaga fue ocupado por Maximiliano Olivera , y en el lateral izquierdo quedó Jesús Trindade , cuyo puesto en el medio quedó para Eduardo Darias . Umpiérrez quedó de volante por derecha para ocupar el rol de Darias.

Consultado sobre si salió por una lesión, Lemos contestó: "Venía sintiendo un poco el calambre, un golpe en el pie izquierdo , y por tema de precaución (tomó) la decisión de sacarme", explicó Lemos en una rueda de prensa publicada por El Espectador.

El defensor uruguayo afirmó que "podía seguir", pero aclaró que "hay que entender" que el carbonero tiene "un partido importante dentro de nada" contra Liverpool el próximo lunes, además de su segundo encuentro por Libertadores contra Platense el jueves.

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el debut con empate de Peñarol en Bogotá

Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: valioso empate del aurinegro en la altura de Bogotá con golazo de Matías Arezo

Mauricio Lemos explicó qué pasó en el gol que erró

A Lemos también le preguntaron qué pasó con el gol que erró en el primer tiempo, luego de que Leonardo Fernández lo dejara solo en un tiro libre y el defensor no rematara el centro.

"Me sorprendió, fue una jugada muy rápida, veo que Leo me hace el movimiento y me va a tirar la pelota, y siento que alguien me grita y me sorprendí de estar solo. Por precaución no quise levantar mucho la pata por lastimar al arquero", expresó el defensa, que estaba a varios metros del golero colombiano cuando no conectó el disparo.

El uruguayo lamentó su "mala suerte" por "no haber visto bien la situación" y se quedó con "la bronca" de "no meter mejor la pata".

Los elogios a Lucas Ferreira

AFP__20260410__A7C63WX__v1__MidRes__FblLibertadoresSantafePenarol Lucas Ferreira en el partido ante Independiente Santa Fe Foto: AFP

El defensor carbonero también fue consultado sobre el rendimiento de Lucas Ferreira, su compañero de zaga en el último partido, y Lemos llenó de elogios al jugador: "Quedé sorprendido por la garra que tiene, la forma de jugar que tiene, y eso motiva muchísimo".

El defensa indicó que antes de los partidos habla "bastante" con Ferreira de que tienen que "pasarlos por arriba a todos", y valoró que "Lucas lo está demostrando".

"Le dije 'tu espalda es mía, mi espalda es tuya', y así intentamos hacer todo el partido", agregó.

El lamento por el empate y la alegría de estar en Peñarol

Lemos afirmó que en su opinión Peñarol podría haberse "llevado los tres puntos" del partido en Colombia, aunque reconoció que "la altura" de Bogotá (2.600 metros de altura) les jugó "un poquito en contra".

"Pero bueno, esto es fútbol, nos tenemos que ir conformes con este punto. Nos queda el gustito de que podríamos habernos llevado algo más, pero hay que seguir trabajando y luchando como veníamos luchando", expresó.

Tras ello, al zaguero le preguntaron cómo vive su pasaje por Peñarol, al que llegó luego de varios meses sin jugar en el Vasco da Gama de Brasil. "Feliz, estoy en el club que amo, es un sueño para mi, si tengo que dejar la vida por estos colores lo voy a hacer", comenzó contestando.

"Entrar a la cancha, sentir las canciones, estar ahí para mi es un sueño, es una alegría enorme", continuó Lemos, que espera "disfrutar mucho y lograr muchos objetivos con Peñarol".