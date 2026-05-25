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Frente Amplio presentará proyectos para que tarea de parlamentarios sea exclusiva y para obligar a rendir y devolver viáticos

El Frente Amplio deberá buscar apoyos en la Cámara de Diputados (donde no tiene mayoría) si pretende que alguno de los tres proyectos presentados prospere

25 de mayo de 2026 14:32 hs
Fachada del Palacio Legislativo. Archivo

Fachada del Palacio Legislativo. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El Frente Amplio (FA) anunció que presentará tres proyectos de ley para "seguir profundizando la transparencia y garantizando la honestidad en la gestión pública", que incluirán la exclusividad del trabajo parlamentario y la obligación de rendir y devolver viáticos por parte de los legisladores cuando viajan al exterior.

Así lo anunció el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, quien señaló que se presentarán tres proyectos de ley.

El primero supone la obligación de "rendir y devolver los viáticos sobrantes que perciben los legisladores" cuando representan a Uruguay en el exterior.

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El segundo estará centrado en la exclusividad de la tarea parlamentaria, buscando que los legisladores solo puedan percibir ingresos por su tarea legislativa. Y el cuarto tendrá como objetivo "igualar las condiciones de subsidio que perciben los cargos de designación política al finalizar su mandato con el subsidio por desempleo del resto de trabajadores" uruguayos.

Esto último se debe a que dichos cargos de designación política cuentan con el derecho a acceder a un año de subsidio por el 85% del salario que percibían mientras tenían el cargo. Sin embargo, para el resto de los trabajadores el subsidio de desempleo establece la posibilidad de cobrar un porcentaje del salario (que va decreciendo según el mes) por un máximo de seis meses.

Caggiani sostuvo que estos proyectos buscarán "mejorar la transparencia, equiparar beneficios con la ciudadanía y establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas" de las actividades.

Para aprobar estos proyectos, sin embargo, el Frente Amplio deberá buscar apoyos entre los partidos de la oposición en la Cámara de Diputados, ya que allí —a diferencia del Senado— no cuenta con las mayorías necesarias.

Al conocerse estas tes iniciativas, el senador colorado Pedro Bordaberry respondió a Caggiani en X (antes Twitter): "Daniel: lo que hay que hacer es cortar los viajes de legisladores al exterior ; también cortar el pago de viáticos al interior; no pueden ir 26 personas a Suiza a presentar un informe que se puede presentar por zoom; o cobrar viáticos por ir al interior".

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