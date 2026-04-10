Pérez Marexiano: familia que invirtió US$ 1,2 millones pide que se investigue si existió una asociación para delinquir

Una nueva denuncia penal se presentó pidiendo que se investiguen las maniobras realizadas a través de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano bajo el escenario de una asociación para delinquir. El abogado Oscar López Goldaracena dijo a El Observador que representa a una familia que tenía US$ 1,2 millones depositados en la empresa bajo la promesa de realizar inversiones de riesgo moderado.

La teoría del abogado es que además de estafa y apropiación indebida existió una asociación para delinquir entre varios actores y por eso pide que se investigue a todos los que pueden tener implicancias.

Si bien el abogado no quiso mencionar a los denunciados, en su escrito incluye tanto a Ignacio González Palombo, quien captaba clientes al presentarse como empleado de la corredora de bolsa, y quien fue imputado en febrero por un delito continuado de estafa y falsificación de documento.

López Goldaracena pidió que se investigue el rol de Pérez Marexiano en las maniobras e incluyó a la uruguaya radicada en México Tamara Taube Grunberg . La denuncia aporta “pruebas y documentación que la involucran en la maniobra”, dijo al referirse a ella.

Además, el abogado afirmó que Taube “no trabajaba sola”. Tenía una asistente, sobre la que se pide a la policía en la denuncia que la identifique para que sea citada e indagada. Esa asistente, si bien vivía en México participaba de reuniones o chats grupales con clientes junto a González Palombo y Taube.

López Goldaracena ejemplificó que en un chat grupal en el que compartían los estados de cuenta a un cliente, este advirtió de un error y en el momento le explicaron donde estuvo el error y la asistente que trabajana con Taube, envió el nuevo el estado de cuenta nuevamente corregido. Con ese ejemplo sostiene que no podían estar unos en conocimiento de las maniobras y otros no.

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Oscar López Goldaracena Oscar López Goldaracena

También asegura que Taube no sólo actuba en México, sino que cuando venía a Montevideo también tenía reunione con clientes uruguayos.

González Palombo cumple desde febrero prisión domiciliaria por crear un “escenario de humo” con el que mantenía "engañados con estados de cuenta que no eran reales” a clientes y con la “ilusoria seguridad por buenas ganancias”, dijo la fiscal Elisa Guper en la audiencia de imputación.

La fiscal del equipo de la fiscalía de delitos económicos de 2° turno, afirmó que en algunos casos los clientes percibían las utilidades de sus inversiones de cuentas bancarias de bancos europeos o americanos y no de la cuenta de Pérez Marexiano o de Ignacio González, “lo que sigue siendo objeto de esta investigación”.

González Palombo había trabajado en Pérez Marexiano entre 2008 y 2015 en la realización de estados contables y había sido despedido por omisiones en su tarea. Sin embargo, se convirtió en “captador de inversiones” y aunque no estaba habilitado por las normas del Banco Central, logró agrandar la cadena de clientes y traerle a la empresa “importantes ganancias”.

En un paso más, a partir del año 2022, acordó con Taube Grunberg trabajar en forma conjunta y aportar nuevos clientes a la firma. Ella era amiga de la esposa de González y vivía en México, por lo que consiguió inversores en ese país que también fueron estafados.

Si bien tanto Pérez Marexiano como Taube son denunciantes en el caso, son también indagados en el caso.

La investigación de la fiscalía apunta ahora hacia los titulares de la empresa, Pedro Pérez y Carlos Pérez, ambos con medidas cautelares desde diciembre para evitar que se sustraigan al proceso.

En una audiencia que se realizó en diciembre la fiscal Sandra Fleitas mencionó informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta de que se realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil, aludió a que le llamaba la atención que uno de los indagados le hubiera vendido los autos de alta gama a sus hijas, justo después de ser denunciados. Con respecto a la empresa de cajeros, Fleitas alegó que se trata de MoMaT, en la que tienen participación Carlos Pérez.

En la audiencia de imputación de febrero el defensor de González Palombo, Augusto Fernández, dijo que en este caso “hay un gigante con un solo pie”. “Toda esta maniobra no se pudo mantener en un solo pie, es muy grande para que haya un solo responsable”. Agregó que acá “hay un responsable pero atrás de ese responsable, hay otros más”.