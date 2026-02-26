Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / JUSTICIA

Caso Pérez Marexiano: Ignacio González Palombo fue imputado por estafa y falsificación de documentos

El exempleado de la corredora de bolsa deberá cumplir con prisión domiciliaria; la Fiscalía alegó que creó un "escenario de humo" para captar inversiones que, en realidad, iban a sus cuentas

26 de febrero 2026 - 14:54hs
Ignacio González Palombo

Ignacio González Palombo

Leonardo Carreño / FocoUY

Ignacio González Palombo, que captó inversiones presentándose como empleado de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, fue imputado por un delito continuado de estafa y falsificación de documento.

Deberá cumplir con prisión domiciliaria, según surge de la audiencia de imputación que se realizó este jueves, a cuyo audio accedió El Observador. Hasta ahora, González Palombo mantenía medidas cautelares como prohibición de salir del país y retención de documentos.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas, aunque no estuvo en la audiencia de este jueves y en su lugar leyeron la imputación las fiscales Elisa Guper y Verónica García.

González Palombo había trabajado en Pérez Marexiano entre 2008 y 2015, donde se encargaba de la realización de estados contables para presentarlos a auditores.

El hoy imputado se presentaba como empleado de Pérez Marexiano para captar inversiones, a quienes hacía depositar el dinero en cuentas que pertenecían a él.

Si bien la denuncia inicial la presentó Pérez Marexiano, representado por Jorge Barrera, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa.

En la audiencia de este jueves la Fiscalía alegó que González creó un "escenario de humo", en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes y el dinero depositado "nunca se recuperó".

"Los estados de cuenta no reflejaban el estado de las inversiones y no fueron reconocidos por la sociedad de bolsa", aseguraron en la audiencia.

Temas:

Pérez Marexiano Ignacio González Palombo

