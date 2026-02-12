Pérez Marexiano: fiscalía pidió imputación de González Palombo mientras desde México reclaman por su socia que captó a decenas y era "la reina de las inversiones"

Mientras la fiscal del caso Sandra Fleitas pidió a la Justicia que realice una audiencia para imputar con prisión a Ignacio González Palombo como responsable por la estafa cometida a inversores de la corredora de bolsa Pérez Marexiano , un grupo de damnificados que vive en México solicita a la fiscalía que investigue la actuación en las maniobras de Tamara Taube Grunberg, una uruguaya radicada en ese país desde 2014, que se asoció con González en 2018 y captó a decenas de inversores.

Muchos de ellos son uruguayos o argentinos que consideraron una buena alternativa invertir en una corredora de bolsa que tenía más de cien años de historia en el país pero también lo hicieron por los conocimientos sobre finanzas de Taube y porque todos conocían casos cercanos exitosos, de familiares o amigos que obtenían importantes rentabilidades.

“Me dijo llorando que a ella la estafaron González Palombo y Pérez Marexiano pero su personaje de víctima se derrumba. Era ella la que llevaba trabajando 20 años en finanzas, la que diseñaba los planes de inversión y la que hablaba en las reuniones”, afirma Gabriela, una de los diez damnificadas que conversó con El Observador desde México sobre el periplo que terminó con que perdió todo lo invertido.

Todos coinciden en que “con el diario del lunes” había muchos aspectos de su conducta y de su discurso que eran sospechosos pero eligieron confiar. La confianza en alguien que ofrecía una atención personalizada y siempre traía buenas noticias (en cada reunión virtual o presencial les informaba que habían ganado mucha plata con sus inversiones), resultaba un obstáculo para sospechar que vivían una fantasía.

“Ya llegaste a los US$ 500 mil ¡qué impresionante!”, le dijo a Eduardo en una de las reuniones que mantenían por Zoom cada dos meses al principio y luego en períodos más espaciados. En esas reuniones también participaba González Palombo desde Montevideo pero ella era la que hablaba, explicaba los balances de las inversiones falsas y resultados exitosos. “Te explicaba sobre el mundo financiero, el petróleo, Donald Trump y te iba envolviendo”, recuerda Eduardo.

Gabriela acota que en la primera charla que tuvo con ella le habló 40 minutos del negocio que ofrecían. “Se mostró como una gran vendedora, me dijo que todo estaba respaldado por Pérez Marexiano, una casa de bolsa super seria. Además te explicaba que se manejaban por stop loss para evitar grandes pérdidas y que hacían inversiones moderadas”.

El stop loss es un mecanismo utilizado en trading que da una orden automática cuando se está perdiendo, de dejar de vender o comprar, para limitar el riesgo y evitar mayores pérdidas.

“Tamara era la intelectual, la que generaba las estrategias de inversión y la que le decía a Ignacio qué comprar y qué vender. Es imposible que él la haya estafado. El speech siempre lo hacía ella y según los reportes siempre había invertido en todo lo más óptimo y siempre obteníamos lo más rentable. Ella lideraba todas las presentaciones, hablaba el 90% y Nacho el 10%”, afirma Ana.

A ella le dijo que en un semestre había ganado utilidades por US$ 100 mil. “Hoy lo veo y era ridículo. Si esas ganancias eran posibles, todos nos hubiéramos hecho millonarios. Me decía: ´¡Qué increíble! ¡No sabés cómo nos sube la cuenta! Y me mostraba unos reportes que no existían. Yo confiaba tanto que los abría, miraba las ganancias y los cerraba. Además como retiraba plata, no me preocupaba. Después que pasó todo los miré en detalle y los documentos de Pérez Marexiano estaban todos pixelados”.

comprobante perez marexiano

De uno a otro se fueron pasando la voz de bien que les iba y así Taube llegó a ser la account manager de varios grupos de amigos, aunque también había gente que ya trabajaba con González Palombo porque lo conocían de Uruguay por famliares o allegados.

En el caso de Diego le entregó US$ 180 mil más US$ 7 mil de comisiones por ganancias que le dio en mano a Taube. “Ella nos dijo: ´Les puedo asegurar 15% de ganancia en un buen año´. Una vez me aseguró que había tenido ganancias por US$ 20.000 en un bimestre. Se lo conté a otros amigos y me decían que era imposible”, relata.

Según cuenta, las inversiones eran en acciones de empresas como Nvidia, Amazon, Tesla, que era fácil ver como habían subido aunque luego de que saltó todo, revisó y nada coincidía con los informes que le entregaron en Pérez Marexiano sino que su dinero había sido dilapidado en negocios de alto riesgo.

En su caso también fue haciendo retiros cada dos meses que totalizaron unos US$ 40 mil. Según señalan el que se encargaba de pagar la rentabilidades era González Palombo pero si alguna vez se demoraban las transferencias ella daba las explicaciones les decía que había problemas con el banco República, que en la corredora de bolsa estaban de vacaciones, u otras excusas.

En el caso de Eduardo nunca retiró nada, desde 2021 que empezó a invertir, porque sólo pensaba en su retiro. “El dinero que podía ahorrar en pesos mexicanos (única opción en ese país) no me daba nada, la idea era guardar para jubilarme y poder volver a Uruguay”, dice y recuerda que en ocasión de que había estallado el caso Goldring le comentó a Taube su temor y ella le dijo: “Nosotros no somos así”.

También Silvia le habló de ese caso pero rápidamente Taube la tranquilizó al explicarle que Pérez Marexiano era una corredora de bolsa con 140 años de trayectoria.

Judith, si bien conoció en Montevideo a González y decidió invertir por él, cuando se trasladó a vivir a México comenzó a tratar a Taube. “Hacíamos reuniones en la casa de una amiga y mientras nos tomábamos un vino, ella venía a decirnos cómo invertir. Era la reina de las inversiones", dice.

Una vez que Taube hablaba con los clientes y aceptaban invertir con ella, los contactaba con González y ambos participaban de las reuniones. “Una vez que se convirtió en mi account manager me habló de Ignacio, que estaba en Montevideo, me contó la vinculación entre ellos, la confianza que se tenían porque ella era la mejor amiga de la esposa de Ignacio. Se querían muchísimo. Los dos tenían hijos chicos. Eran casi una familia trabajando codo a codo. Jamás pensé que me fueran a estafar”, dice Silvia.

En su caso le llamó la atención que no existiera un sitio web donde hacerle seguimiento a las propias inversiones, como tiene cualquier empresa de negocios bursátiles, y desde el comienzo se los reclamó. “Ignacio me dijo que al sitio lo estaban armando, que estaría en julio de 2023. Cuando llegó esa fecha me dijo que no estaba terminado. Consideré irme porque me parecía anacrónico el sistema pero también me generaban buenas ganancias. Ahora me considero una idiota y me terminaron de caer un montón de fichas”.

Silvia también había hecho varios retiros de dinero y siempre le daban lo que pedía (US$ 5.000 o US$ 10.000) hasta que en un momento le dijeron que aflojara porque se le iba a desbalancear la cuenta y no iba a llegar a los objetivos. Ahora sabe que el dinero que le entregaban era parte de lo que ponía otro cliente, al ser parte de una estafa piramidal.

Un MBA, experiencia en Merry Linch y de denunciante a denunciada

Taube ronda los 40 años pero les decía a sus clientes que estaba metida en el mundo financiero desde los 17 años. Les contaba que había trabajado en Merry Linch y Bank of America. En Uruguay había estudiado economía y tenía experiencia en bancos. Luego se fue a hacer un MBA a España.

Allí conoció a un mexicano con el que se ennovió y decidió irse a vivir a México pero el vínculo no prosperó y se casó con otro mexicano. Al regresar de Europa inicialmente trabajó vendiendo lámparas de lujo hasta que ingresó en el mundo financiero y terminó asociada a González Palombo. Los entrevistados dicen que los damnificados que viven en México pueden llegar a ser cien pero también tenía clientes en Miami, Panamá, Argentina. Muchos de ellos la denunciaron en Uruguay, al enterarse de la estafa.

Allegados a Taube niegan que tuviera clientes fuera de México, aseguran que quienes salen a hablar de ella lo que quieren es que su familia, que tiene buena posición económica, cubra lo que perdieron. Además entregaron a El Observador la denuncia que ella presentó en abril ante el Banco Central por la que, señalan, las autoridades tomaron conocimiento de la estafa. En esa denuncia Taube pide que se investigue a la corredora de bolsa, señala que ella y toda su familia tenían dinero en cuentas de la corredora de bolsa de las que nunca retiraron dinero y dice haber sido víctima de una "estafa millonaria".

Taube relata que conoció a González Palombo en 2017 porque se había casado con una de sus más amigas y le contó que era representante de Pérez Marexiano, dijo que en 2018 le abrió una cuenta a su hijo de un año con US$ 10 mil, y luego abrió cuentas a sus otros dos hijos, a su marido y ella misma. "Así fue que por mi referencia, otros amigos y familia decidieron también invertir, resultando ser yo el nexo. Sin embargo, acabo de descubrir que Ignacio no invertía los fondos según las instrucciones recibidas".

ignacio-gonzalez-palombo

Tras asociarse con González, Taube comenzó a formar su propia empresa cuyo nombre fantasía era Capittal Up. Según su versión, al momento de captar clientes les aclarab que Pérez Marexiano recibía los fondos y tenía resguardo de los valores comprados, y por otro lado Capittal Up desarrollaba la estrategia que se iba a llevar a cabo con las cuentas abiertas en la empresa.

También dice que en setiembre de 2018, su esposo viajó a Montevideo y se reunión con Carlos Pérez Stewart y Pedro Pérez Lafone, titulares de Pérez Marexiano, y ellos le confirmaron que González Palombo operaban para la sociedad. Admite que ella reenviaba los estados de cuenta que le enviaban Ignacio-Pérez Marexiano.

En su denuncia relata que las alertas se encendieron cuando solicitó unas transferencias y, tras excusas varias, no llegaron. Luego de enterarse de que a familiares y amigos les había sucedido lo mismo, decidió viajar a Montevideo. El domingo 30 de marzo tuvo una reunión en la oficina de Pérez Marexiano, en la que estaba González. "Pedro Pérez negó que las transferencias se estuvieran trancando. Y lo peor fue que me informó que mis cuentas estaban en cero, a pesar de que tiempo atrás había recibido estados de cuenta con los movimientos y con saldos a mi favor".

"Pedro Pérez le pregunta a Ignacio si no me había contado acerca de la cantidad de dinero que se perdió en ciertas operaciones que el realizó, explicando que había comprado ETHU (unas bitcoins de alta volalitidad)", dice Taube en su denuncia penal, que presentó luego de la denuncia ante el BCU. Señala que en esa reunión descubrió que todos los lineamientos de inversión que le había dado a González habían sido incumplidos.

Los allegados a Taube afirman que ella devolvió muchas comisiones y que incluso a quienes le habían entregado dinero en mano en México les devolvió el capital inicial. Sin embargo, de los que dieron su testimonio ninguno cobró nada. En un caso se trataba de un jubilado que tenía escasos ingresos y Taube se había comprometido a devolverle el capital que le había sido entregado en mano a su marido. Cuando ella se enteró que la habían denunciado penalmente en Uruguay les dijo que no les devolvería nada y desde ese momento segurían hablando por medio de sus abogados.

Según una conversación telefónica con Taube que una de las damnificadas grabó en esos días, ella le dijo que lo había perdido todo y que su esposo iba a viajar a Montevideo para pedir explicaciones y recuperar el dinero. Le reclamaba US$ 200.000 que ella se había comprometido a depositar en las cuentas Pérez Marexiano.

Quienes conocen al merido afirman que es “facturero”, una tarea bastante habitual en México que consiste en asesorar a grandes empresas para evadir o pagar menos impuestos. Ella le dijo a más de uno que podían entregar el dinero allí tranquilamente, que ese era “el lugar más seguro del mundo”, dice Gabriela.

chat Taube ok

chat Taube ok2

Alicia, otra damnificada que vive en México, destaca que Taube tenía una certificación CFA (Chartered Financial Analyst) que es un título que certifica la competencia de un analista financiero sólido que maneja carteras de millones de dólares. “Ella es la que más se lava las manos pero si ella era víctima de su socio, no se entiende cómo hablaba sobre los rendimientos de los reportes y de los rendimientos que tenían en un mes cuando los reportes que enviaba o reenviaba eran bimensuales”.

“Se sabe que González Palombo creaba los reportes pero ella los reenviaba y ¿no los revisaba? Además tenían datos incorrectos, acciones que no existían cuando ella enviaba los reportes o acciones que no valían lo que supuestamente decía el reporte. No somos expertos, confiábamos en ella que era la que sabía”, agrega.

Un año antes de la debacle Taube y González Palombo crearon el podcast Inversomanía sobre consejos financieros, pero llegaron a hacer pocos episodios. Para los damnificados lo hicieron para darle más credibilidad al negocio.

Su rol tras la caída y la dudosa respuesta de Pérez Marexiano

Cuando sus clientes de México se enteraron de la estafa le pidieron explicaciones. Ella les dijo que había sido víctima de González y de la corredora de bolsa. “Nos robaron todo. Ignacio es un estafador, nos estafó a todos”, les dijo a algunos de sus clientes como luego relató en sus denuncias.

A otros amigos les contó que tenía US$ 1 millón mientras que otra afirmó que tenían entre US$ 4 y US$ 6 millones. Sus allegados dicen que los US$ 4 millones era lo que figuraba en los reportes falsos que su socio le entregaba a ella.

Muchos de ellos al enterarse de que habían perdido todo su capital viajaron a Montevideo y se presentaron en las oficinas de Pérez Marexiano. Eduardo recuerda que eran muchos los damnificados que habían ido a pedir explicaciones. “Había gente hasta en la vereda. Cuando me atendieron me dijeron que mis transferencias no estaban. Hay dos que ingresaron pero Nacho se las patinó”, me dijo uno de los Pérez.

La llamó a Taube y le pidió que viajara y acompañara a sus clientes pero ella le dijo que estaba con sus hijos y no podía viajar.

En el caso de Silvia se enteró de que ni siquiera tenía cuenta en Pérez Marexiano. “Se estaban riendo en mi cara. Lo de Tamara no puede quedar impune”,dice.

Gloria cuenta de que la llamó desesperada a decirle que iba a tener que buscar trabajo pese estar jubilada para vivir porque había perdido todo. “Ella me dijo: ´no te voy a ayudar a conseguir trabajo porque me denunciaste”.

Si bien los damnificados piden que se ponga el foco en Taube también están seguros de la implicancia de Pérez Marexiano. La misma Taube en su denuncia afirma que "la mecánica delictiva no pudo haber operado sin al menos el conocimiento, y muy probablemente la participación activa, de los señores Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, quienes no solo validaron en forma expresa al señor González como ejecutivo vinculado a su institución, sino que, durante años, omitieron implementar cualquier control real sobre una operativa que acumulaba pérdidas sistemáticas, transferencias no justificadas y movimientos altamente sospechosos, incluso desde la perspectiva de la normativa del Banco Central del Uruguay".

Muchos de los damnificados también se preguntan qué rol jugo el Banco Central frente a las maniobras, ya que se trataba de una corredora de bolsa regulada. "Esto pasó por lo menos durante los últimos cinco años y qué hacía el Banco Central", se pregunta Nora al relatar que en su caso dio una instrucción en Pérez Marexiano de cerrar una cuenta y si bien él tenía un número que era falso y refirió a ese número, al concurrir luego del cierre se enteró que le habían cerrado la cuenta real.

Por todas esas irregularidades desde diciembre la fiscal Fleitas tomó medidas contra los Pérez, a quienes la Justicia les impuso la prohibición de salir del país hasta el 20 de junio mientras son indagados.

En una audiencia de la que El Observador informó la fiscal Fleitas, argumentó la necesidad de imponerle medidas cautelares a Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, en algunos movimientos que consideró sospechosos. Concretamente se refirió a informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta de que se realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil y en que uno de los indagados le vendió los autos a sus hijas, autos de alta gama que justo después de ser denunciados, los traspasó.

Un abogado que representa a buena parte de los damnificados que hablaron con El Observador, dice que de los 20 casos que lleva, el 70% depositó dinero en las cuentas de Pérez Marexiano, que eran cuentas reguladas por el BCU por lo que debería existir trazabilidad y descubrirse a dónde fue a parar ese dinero.

El restante 30% se divide entre clientes irregulares que le entregaron dinero en mano a Taube o a González, o casos híbridos, en los que parte del dinero iba a las cuentas reguladas de Pérez Marexiano y parte se la giraban a cuentas personales de González.

El abogado confirmó también que la sociedad de bolsa le había pedido a los damnificados que mantuvieran bajo perfil y había comenzado a devolverles a algunos de ellos el capital invertido pero cuando la bomba explotó y el caso tomó estado público dejaron de pagar.

Otro de los abogados que representa a damnificados de Taube en México es Alejandro Pintos, de Ferrere Abogados. Confirmó que pidió hace unos días a la fiscalía ampliar las medidas adoptadas hacia ella también, mientras que su colega Ignacio Durán también la había denunciado.

Desde la fiscalía a cargo de Fleitas confirmaron a El Observador que el rol de Taube en las maniobras viene siendo investigado, que es denunciante y denunciada y que aún no se han tomado medidas, lo que se analizará luego de la imputación de González Palombo.

*Los damnificados pidieron no ser identificados por el momento del proceso en el que están por lo que sus nombres fueron cambiados.