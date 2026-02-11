Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

Un río atmosférico —un corredor de aire húmedo que transporta vapor de agua desde la Amazonia hacia el sur del continente— generará lluvias localmente intensas y tormentas aisladas en el sur de Brasil entre jueves y el fin de semana, según indicó Metsul .

El mayor impacto se prevé en Rio Grande do Sul , estado fronterizo con Uruguay , donde la combinación de aire cálido, alta humedad y el pasaje de un frente frío aumentará el riesgo de chaparrones fuertes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y eventuales episodios de granizo.

Por la cercanía geográfica, Uruguay podría verse afectado , especialmente en el norte y el litoral, con aumento de la inestabilidad y tormentas aisladas.

Según los modelos meteorológicos analizados por el organismo meteorológico brasileño, la inestabilidad se mantendría hasta mediados de la próxima semana en el sur brasileño .

En Uruguay, el eventual impacto dependerá de cuánto se desplace el corredor de humedad hacia el sur. De ocurrir, podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, principalmente en horas de la tarde y la noche, cuando la atmósfera alcanza su mayor nivel de energía.

Contexto

Los ríos atmosféricos son franjas alargadas de aire con alto contenido de vapor de agua que pueden extenderse miles de kilómetros. Se originan, en este caso, en la selva amazónica, donde la evapotranspiración libera grandes volúmenes de humedad a la atmósfera.

Cuando ese aire húmedo interactúa con altas temperaturas y sistemas frontales, se generan condiciones propicias para la formación de tormentas con fuerte desarrollo vertical y precipitaciones localmente intensas.

Este tipo de configuración suele provocar lluvias desiguales: una ciudad puede registrar acumulados significativos en pocas horas, mientras zonas cercanas reciben escasa o nula precipitación.