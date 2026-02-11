Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

El mayor impacto se prevé en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay, según detalló Metsul

11 de febrero 2026 - 12:47hs
airehumedo

Lo que importa

Un río atmosférico —un corredor de aire húmedo que transporta vapor de agua desde la Amazonia hacia el sur del continente— generará lluvias localmente intensas y tormentas aisladas en el sur de Brasil entre jueves y el fin de semana, según indicó Metsul.

El mayor impacto se prevé en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay, donde la combinación de aire cálido, alta humedad y el pasaje de un frente frío aumentará el riesgo de chaparrones fuertes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y eventuales episodios de granizo.

Por la cercanía geográfica, Uruguay podría verse afectado, especialmente en el norte y el litoral, con aumento de la inestabilidad y tormentas aisladas.

Más noticias
frente frio al sur de brasil: el fin de la ola de calor y su impacto en uruguay, segun metsul
CLIMA

Frente frío al sur de Brasil: el fin de la ola de calor y su impacto en Uruguay, según Metsul

metsul se suma a la alerta del inmet brasileno por calor extremo en la frontera: como impactara en uruguay
ADVERTENCIA

Metsul se suma a la alerta del Inmet brasileño por calor extremo en la frontera: cómo impactará en Uruguay

Cómo sigue

Según los modelos meteorológicos analizados por el organismo meteorológico brasileño, la inestabilidad se mantendría hasta mediados de la próxima semana en el sur brasileño.

En Uruguay, el eventual impacto dependerá de cuánto se desplace el corredor de humedad hacia el sur. De ocurrir, podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, principalmente en horas de la tarde y la noche, cuando la atmósfera alcanza su mayor nivel de energía.

Contexto

Los ríos atmosféricos son franjas alargadas de aire con alto contenido de vapor de agua que pueden extenderse miles de kilómetros. Se originan, en este caso, en la selva amazónica, donde la evapotranspiración libera grandes volúmenes de humedad a la atmósfera.

Cuando ese aire húmedo interactúa con altas temperaturas y sistemas frontales, se generan condiciones propicias para la formación de tormentas con fuerte desarrollo vertical y precipitaciones localmente intensas.

Este tipo de configuración suele provocar lluvias desiguales: una ciudad puede registrar acumulados significativos en pocas horas, mientras zonas cercanas reciben escasa o nula precipitación.

Temas:

Metsul Uruguay Rio Grande do Sul

Seguí leyendo

Las más leídas

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

Frigoríficos: piden a sus proveedores de animales utilizar solo productos veterinarios autorizados y esperar el tiempo fijado para remitirlos a faena.
AGROINDUSTRIA

El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes
TENDENCIA

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos