La sequía en el sur de Brasil y su posible impacto en Uruguay: Metsul advierte que la situación "empeora en el corto plazo"
Metsul no emitió un pronóstico específico para Uruguay, pero el escenario regional permite proyectar un posible traslado de los efectos de la sequía
3 de febrero 2026 - 8:01hs
La sequía que se afianza en Rio Grande do Sul y que, según Metsul Meteorología, empeorará en el corto plazo, genera preocupación en el sur de Brasil pero las condiciones atmosféricas descriptas también podrían tener impacto en Uruguay, en particular en el norte y noreste del país, si el patrón regional se mantiene.
El informe advierte sobre un escenario combinado de lluvias muy por debajo de lo normal, temperaturas superiores a 35 °C y pérdida acelerada de humedad del suelo, factores que no reconocen fronteras y que, de extenderse, pueden traducirse en estrés hídrico, mayor evaporación y aumento de la demanda de agua también del lado uruguayo.
En Rio Grande do Sul, la falta de precipitaciones ya derivó en racionamiento de agua en Bagé, donde en enero se registraron apenas 47,1 milímetros de lluvia. Metsul señala que la sequía golpea con más fuerza al sur y extremo sur del estado, zonas cercanas a Uruguay, mientras que el pronóstico inmediato incluye calor intenso y lluvias escasas, irregulares y mal distribuidas.
Aunque La Niña ya finalizó, el enfriamiento previo del Pacífico sigue influyendo en la atmósfera y mantiene la irregularidad de las lluvias. En ese contexto, si las altas temperaturas, el viento y la baja humedad persisten en la región, Uruguay podría enfrentar una rápida pérdida de humedad en los suelos, con efectos sobre el agro y el consumo de agua, especialmente en el litoral norte.
Metsul no emitió un pronóstico específico para Uruguay, pero el escenario regional refuerza la alerta sobre un posible traslado de los efectos de la sequía, al menos de forma parcial, hacia el territorio uruguayo en los próximos días.