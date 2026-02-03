Entre "política de Estado" y "amistad profunda", Uruguay y China celebran 38 años de relaciones diplomáticas

El gobierno uruguayo y el de la República Popular China firmaron este martes en Beijing , una Declaración Conjunta sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral , en el marco de la visita de Estado que realizó el presidente Yamandú Orsi al país asiático , por invitación de su par Xi Jinping .

El documento, extenso y con fuerte contenido político, económico y geoestratégico, reafirma consensos ya alcanzados en 2023 y amplía áreas de cooperación, al tiempo que vuelve a dejar constancia de definiciones sensibles de la política exterior uruguaya, como el respaldo explícito al principio de “una sola China”.

La declaración comienza señalando que Orsi realiza una Visita de Estado a la República Popular China entre el 1 y el 7 de febrero de 2026 , y que este nuevo encuentro presidencial “ continúa con la tradición establecida a lo largo de 38 años de relaciones diplomáticas ”, en la que “ todos los Presidentes de ambos países han mantenido encuentros personales con beneficiosos resultados ”.

Ambas partes acordaron “ profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral y explorar nuevas vías para continuar estrechando los vínculos y elevando el nivel de relacionamiento ”.

Durante la visita, Orsi mantuvo reuniones con Xi Jinping, con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. En esos encuentros, según el texto, “se reafirmaron los consensos comunes sobre la sincera amistad y la sólida confianza política existentes basadas en los principios de trato igualitario, beneficios mutuos y ganancias compartidas”.

“Un modelo de colaboración” entre países distintos

En el documento, ambos gobiernos destacaron “la naturaleza multidimensional de la relación bilateral” y acordaron “ampliar y profundizar la cooperación pragmática, fortalecer el intercambio cultural y promover el entendimiento entre los pueblos”.

La relación fue caracterizada explícitamente como “un modelo de colaboración entre dos países de dimensiones geográficas, poblacionales y económicas distintos”, subrayando su “valor estratégico y la naturaleza a largo plazo”.

Las partes también reafirmaron los consensos de la declaración firmada en noviembre de 2023 y señalaron que la Asociación Estratégica Integral “refleja la solidez del vínculo, el fructífero desarrollo de las relaciones binacionales, la profundización de la confianza mutua, y el deseo de avanzar en un futuro compartido”. Además, se comprometieron a conmemorar el 40° aniversario de las relaciones diplomáticas en 2028.

Respaldo explícito de Uruguay al principio de “una sola China”

Uno de los puntos más sensibles del texto aparece en el apartado dedicado a los principios políticos. Allí se afirma que la parte uruguaya “reafirma su adhesión al principio de una sola China”, reconoce que “el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China” y que “Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

El documento agrega que Uruguay “se opone a cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’” y “respalda los esfuerzos del Gobierno chino para materializar la reunificación nacional”. También expresa su apoyo a la “posición justa de China sobre los asuntos relacionados con sus intereses medulares, como el de Hong Kong”, y a los esfuerzos para “salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”.

Economía, inversiones y Franja y Ruta

China es definida en la declaración como el principal socio comercial de Uruguay, y ambas partes celebraron “el continuo incremento del comercio bilateral en bienes y servicios”, además de acordar el interés en ampliarlo y diversificarlo.

El texto destaca la Comisión Mixta Económico-Comercial como “mecanismo central para impulsar el comercio y las inversiones” y valora los avances en facilitación del comercio logrados durante la visita. También se señala la firma de un memorando para la promoción de la inversión industrial y la cooperación.

En ese marco, se reafirma la continuidad del Plan de Cooperación vinculado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, destacando “las importantes sinergias entre sus estrategias de desarrollo y la alta complementariedad de sus economías”.

La declaración enumera una larga lista de áreas de cooperación potencial, entre ellas energía y transición energética, agroindustria y seguridad alimentaria, infraestructura hídrica, minería sustentable, logística, transporte marítimo y portuario, tecnologías de la información, inteligencia artificial, economía digital e infraestructura ferroviaria.

En materia tecnológica, Uruguay “reafirma su principio de neutralidad tecnológica”, reconoce “la participación de empresas chinas en la construcción de la red 5G del Uruguay” y manifiesta su disposición a seguir analizando soluciones “basadas en estándares internacionales abiertos y en criterios de eficiencia, seguridad y competitividad”.

Multilateralismo, comercio y Mercosur–China

Ambos países reafirmaron su apoyo al sistema multilateral de comercio “con la Organización Mundial del Comercio como eje central” y destacaron la importancia de que la próxima Conferencia Ministerial de la OMC logre “resultados más sustantivos y pragmáticos”.

En ese contexto, también dejaron constancia de su aspiración a un “próximo inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China”.

Cooperación en ciencia, educación, defensa y cultura

La declaración dedica varios puntos a la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, destacando los “resultados positivos” en investigación agrícola y la voluntad de avanzar en laboratorios conjuntos, intercambio de científicos y un programa de intercambio de jóvenes científicos China–Uruguay.

También se acordó profundizar la cooperación educativa, promover la enseñanza del idioma chino en Uruguay y facilitar el intercambio estudiantil. En ese marco, la parte uruguaya “agradeció especialmente el acceso de ciudadanos uruguayos a China sin visa por estadías cortas”.

En defensa, ambos países destacaron la importancia de una mayor cooperación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, mientras que en cultura, turismo y deportes se comprometieron a fortalecer los intercambios entre pueblos, medios, artistas y organizaciones juveniles.

Inteligencia artificial, ciberseguridad y gobernanza global

El documento incluye referencias específicas a la inteligencia artificial, donde Uruguay expresó su disposición a trabajar con China en la implementación de resoluciones de la ONU y en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación en ese ámbito.

También se celebró la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, comprometiéndose ambas partes a impulsar su pronta entrada en vigor y a fortalecer la cooperación internacional contra ese delito.

China–CELAC y cierre de la visita

En el plano regional, China celebró que Uruguay asuma la presidencia pro tempore de la CELAC en marzo de 2026, mientras que Montevideo expresó su disposición a cooperar estrechamente para profundizar la relación birregional China–América Latina y el Caribe.

La declaración señala que, en presencia de ambos presidentes, se alcanzaron consensos y se suscribieron 19 acuerdos en áreas de comercio, inversiones y cooperación.

El texto cierra con un agradecimiento personal de Orsi, quien “agradece la hospitalidad del pueblo y Gobierno chinos” y reiteró a Xi Jinping “la invitación a visitar Uruguay cuando sea conveniente para ambas partes”, con el objetivo de “elevar aún más el nivel de la Asociación Estratégica Integral”.

Xi Jinping subrayó que ambos países están unidos por una "amistad profunda"

A la Declaración Conjunta se sumó, como contexto político y simbólico, una reunión bilateral de alto nivel entre los presidentes Xi Jinping y Yamandú Orsi, que tuvo lugar en la mañana de ese día en el Gran Palacio del Pueblo, en el marco de la Visita de Estado del mandatario uruguayo a China.

Según el comunicado oficial difundido por la parte china, Xi Jinping subrayó que, “a pesar del inmenso océano que media entre China y Uruguay, ambos países están unidos por ideas afines y una amistad profunda”. Recordó además que “hoy, hace 38 años, China y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas” y que, “cambie como cambie la situación internacional, ambos países siempre persisten en tratarse con el respeto mutuo y en procura de la cooperación mutuamente beneficiosa”.

En ese marco, el presidente chino afirmó que, bajo las nuevas circunstancias, “ambas partes deben dar continuidad a la tradición y profundizar la Asociación Estratégica Integral para hacer más frondoso el árbol de la amistad binacional”.

Apoyo mutuo, desarrollo y Sur Global

Durante la conversación, Xi Jinping planteó que China y Uruguay deben “apoyarse resueltamente en los temas tocantes a sus respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales”, además de “estrechar los intercambios amistosos omnidireccionales y a todas las instancias” y reforzar el intercambio de experiencias en gobernanza “con miras a profundizar continuamente la confianza mutua estratégica”.

El mandatario chino hizo referencia a las Recomendaciones para la Elaboración del XV Plan Quinquenal, adoptadas por el Partido Comunista de China, señalando que ese proceso “traza el plan maestro para el desarrollo económico y social de China en el próximo lustro y brinda más oportunidades a Uruguay y otros países del mundo”.

Xi Jinping también enumeró áreas prioritarias para la cooperación futura, entre ellas “economía y comercio, finanzas, industria agropecuaria, construcción infraestructural e información y comunicación”, así como sectores emergentes como “desarrollo verde, economía digital, inteligencia artificial y energías limpias”. En el plano social y cultural, afirmó que “los chinos y los uruguayos comparten una afinidad natural” y llamó a profundizar los intercambios culturales, educativos, deportivos, mediáticos y subnacionales.

En clave geopolítica, advirtió que el mundo atraviesa “transformaciones nunca vistas en una centuria” y que “el matonerismo unilateral se agudiza cada vez más”. En ese contexto, expresó el respaldo de China a la presidencia pro témpore de Uruguay en el G77+China, así como a la futura presidencia de la CELAC y del Mercosur, y manifestó la voluntad de trabajar junto a Uruguay para “promover juntos un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva”.

Orsi: “Desarrollar relaciones con China es una política de Estado”

Por su parte, Yamandú Orsi expresó su “admiración por los grandes éxitos logrados por China bajo el liderazgo del Presidente Xi Jinping” y destacó su expectativa ante la próxima presentación del XV Plan Quinquenal, que —dijo— “seguramente traerá importantes oportunidades a nivel global”.

El presidente uruguayo recordó que se cumplen 38 años del establecimiento de relaciones bilaterales y afirmó que la Asociación Estratégica Integral “pasa por su mejor momento”. Señaló además que “China es el principal cooperante de Uruguay, y ha coadyuvado con generosidad al desarrollo económico y social uruguayo”.

Orsi remarcó que “desarrollar relaciones bilaterales con China ya se ha consolidado como una política de Estado de Uruguay”, respaldada “por todos los partidos y sectores sociales”. En línea con la Declaración Conjunta, reiteró el “firme apoyo al principio de una sola China y la directriz de ‘un país, dos sistemas’” y asumió el compromiso de “profundizar la Asociación Estratégica Integral con China y elevar la cooperación bilateral a un nuevo nivel”.

El mandatario uruguayo mencionó como áreas clave de trabajo conjunto el comercio, las inversiones, la ciencia y tecnología, la erradicación de la pobreza y la economía verde y digital, así como los intercambios de pueblo a pueblo en educación, deportes y turismo, con el objetivo de “traer más bienestar a ambos pueblos”.

Ceremonia oficial y firma de acuerdos

Antes de la conversación bilateral, Xi Jinping ofreció una ceremonia de bienvenida en el Salón Norte del Gran Palacio del Pueblo. A la llegada de Orsi, la Guardia de Honor formó filas, se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y se dispararon 21 salvas en la Plaza de Tiananmén. Luego, el presidente uruguayo pasó revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China.

Tras la reunión, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de más de diez documentos de cooperación en sectores como promoción de la inversión y comercio, y participaron de un banquete oficial en el Salón Dorado del Gran Palacio del Pueblo. Según el comunicado, Wang Yi estuvo presente en los eventos.

Durante la visita, ambas partes emitieron formalmente la Declaración Conjunta sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral, que enmarca y consolida los compromisos políticos, económicos y estratégicos asumidos entre Uruguay y China.