El negocio de los caballos en Uruguay: cuáles fueron los mercados para los pura sangre en los últimos años

Pese a una baja en las ventas de caballos al exterior en los últimos años, Uruguay mantiene un entorno favorable para la cría de animales de élite. Los pura sangre de carrera y los reproductores son exportados a mercados de alto poder adquisitivo.

Un informe del Instituto Uruguay XXI señala que las exportaciones de caballos presentan actualmente niveles moderados y por debajo de su potencial histórico, ya que entre 2023 y 2025, tanto el valor FOB como la cantidad de animales se mantienen por debajo de los registros previos a la pandemia. Como referencia menciona que en 2019 las exportaciones fueron superiores a los US$ 2 millones. Luego se produjo una contracción de las ventas asociada al contexto sanitario internacional y a menores precios promedio.

El documento explica que en los últimos años la canasta exportadora de equinos se mantuvo diversificada. En 2023, la categoría denominada como “los demás” concentró dos tercios del valor exportado, seguida por los reproductores de raza pura y los pura sangre de carrera.

SISTEMA FINANCIERO Negocio bancario en 2025: crecen el crédito y los depósitos, en un año de menor rentabilidad

BIENESTAR ANIMAL Carritos en Montevideo: plan de motocarros sacó 200 caballos de la calle y animalistas piden restricción en algunos barrios y prohibición en 2030

Los caballos pura sangre presentan un elevado valor unitario, con promedios recientes superiores a los US$ 5.000 por animal. El precio promedio por pura sangre de carrera osciló entre US$ 7.050 entre 2023 y US$ 6.311 en 2025. En el caso de los reproductores de raza pura los precios se movieron entre US$ 2.950 (2023) y US$ 1.873 el año pasado.

1610740942028.webp Sociedad de Criadores de Caballos Árabes

En el desglose por destinos, el informe indica que en el caso de los reproductores de raza pura las ventas se concentran mayoritariamente en países de la región. Entre 2022 y 2025 entre el 60% y 90% del valor exportado tuvo como destino Paraguay, Brasil y Argentina. Uruguay XXI expresa que fuera de la región se registraron exportaciones puntuales pero relevantes hacia mercados de alto poder adquisitivo, como Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.

En el caso de los caballos de carrera pura sangre el mercado de exportación es reducido en términos de valores, pero también orientado a nichos de alto poder adquisitivo. En 2022, las ventas de animales de esas características llegaron a US$ 350.000. Los principales mercados fueron Arabia Saudita, Alemania y Emiratos Árabes Unidos y se registraron operaciones puntuales hacia Argentina, Brasil, Países Bajos y Singapur.

En los años siguientes, entre 2023 y 2025, el valor se redujo y las exportaciones se volvieron más esporádicas, aunque con el mismo patrón: operaciones de bajo volumen dirigidas a destinos con alta valoración y precios unitarios elevados.

En sentido opuesto, las importaciones se concentraron en caballos de alto valor genético. Entre 2024 y 2025 los caballos pura sangre de carrera representaron alrededor de dos tercios del total del valor importado, mientras que los reproductores de raza pura explicaron cerca del tercio restante.

Stock de caballos por departamento

Uruguay XXI menciona que los departamentos del norte del país concentran el mayor número de caballos. Añade que la superficie del departamento y la preponderancia de la ganadería en relación con otros usos del suelo determinan la cantidad de animales. Tacuarembó posee el 10% del stock total de animales, seguido por Cerro Largo con el 9% y Rivera con el 8%.

El texto expresa, tomando datos del Ministerio de Ganadería, que la cantidad de equinos se ha mantenido relativamente estable en la última década, en el entorno de las 400.000 cabezas