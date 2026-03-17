El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

El gobierno de Yamandú Orsi presentó este martes cuatro medidas de ejecución inmediata que decidió tomar el Poder Ejecutivo para combatir los "excesos burocráticos" del Estado y mejorar el clima de negocios .

Los anuncios fueron realizados en una conferencia de prensa encabezada por Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

El paquete de cuatro medidas que no requieren trámite parlamentario y que tomará de inmediato el Ejecutivo incluyen eliminar algunos trámites que tienen que hacer las empresas para realizar operaciones de comercio exterior .

Antes de que Oddone enumerara cada una de las medidas, el presidente Orsi reconoció que Uruguay tiene que "admitir" que, a veces, aparece como " un país un poco lento para tomar decisiones ". Y que, en varios aspectos vinculados al comercio exterior, el país es percibido como caro o que tiene algunas partes del Estado que " están más para dificultar que para facilitar ".

Los catalogó de "excesos burocráticos" que eran necesarios admitir. Pero descartó que los anuncios se traten de un intento de desregular. "En épocas donde se habla de desregulación, no vamos hacia eso, sino a ser mejores controlando y tomando medidas más efectivas", defendió.

Yamandú Orsi y Gabriel Oddone Yamandú Orsi y Gabriel Oddone en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el martes 17 de marzo para anunciar medidas para mejorar la competitividad Foto: Gastón Britos/FocoUy

Oddone, por su parte, reivindicó la necesidad de que Uruguay mejore su "capacidad de competencia" y el enfoque del gobierno de priorizar las "reformas microeconómicas".

También descartó que el gobierno vaya a tomar medidas sobre el tipo de cambio para mejorar la competitividad. "El tipo de cambio o es la variable sobre la cual nosotros vamos a trabajar sobre la competitividad. Es inefectivo y tiene consecuencias en la inflación, por lo tanto, en la economía de las personas", argumentó.

Y aclaró que Uruguay no se convertirá en un país "barato" mediante los instrumentos macroeconómicos. "La forma en la que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejora de la productividad, eficiencia del sector público y el sector no tranzable", reivindicó.

Por otra parte, estimó que las cuatro medidas que tomará el gobierno implicarán un ahorro para las operaciones del comercio exterior por parte de privados "del orden" de los 20 millones de dólares por año.

La explicación de las medidas anunciadas

En relación a la primera medida anunciada, Oddone dijo que ya no habrá una intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI) en comercio exterior y, en su lugar, se apostará por una mejor coordinación entre ese organismo y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Esto, explicó Oddone, redundará para los empresarios en "menos certificados a presentar, menos tiempo y menos costo logístico".

Por otra parte, se eliminará el soporte papel para las operaciones del comercio exterior y la DNA solo exigirá soporte electrónico. "Hoy se requiere almacenar la información por cinco años", ejemplificó el ministro de Economía.

Además, todos los trámites en los que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deba intervenir se realizarán mediante la Ventanilla Única para el Comercio Exterior (VUCE).

En tercer lugar, se implementarán facilidades de pago para el comercio exterior. Hoy las empresas deben pagar para liberar las mercaderías que importan, pero con estos cambios podrán hacerlo en los 30 días posteriores a la entrega de los productos. "Esto es una reducción del costo financiero, permitiendo que el importador pueda retirar la mercadería, trabajar con ella y tener 30 días para pagar lo que corresponde. No será condición para liberar la mercadería", argumentó Oddone.

Por último, el titular de Economía anunció la eliminación del precinto electrónico para los tránsitos por vía ferroviaria, así como para las transacciones comerciales realizadas por "operadores económicos calificados". También se reducirá de 210 a 30 días el tiempo que tiene el Estado para devolver tributos a exportadores que hagan uso de "operadores económicos calificados".

Esto, dijo Oddone, dará una "ventaja enorme en materia de liquidez" para las empresas. Dentro de esta medida también se anunció la eliminación de las verificaciones físicas en casos de operaciones que no sean de riesgo. "Solamente se va a controlar por canal rojo aquellas operaciones que surjan de un análisis de riesgo que indique que es necesario operar con criterios aleatorios", argumentó Oddone.