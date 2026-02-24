"El lugar más confiable de Latinoamérica para operar un negocio": ranking sobre clima de negocios destaca a Uruguay en la región

Un estudio dedicado a estudiar los entornos más innovadores para hacer negocios en 2026 destaca a Uruguay entre las primeras posiciones de sus diferentes indicadores .

Esta información se desprende de un ranking elaborado por StartupBlink, una plataforma global de investigación del ecosistema de startups que proporciona información sobre la economía de la innovación para asesorar a quienes toman decisiones en empresas y organismos.

Para elaborar el listado la plataforma que tiene socios globales como Statista , Crunchbase y Semrush mide diferentes indicadores como tamaño del mercado, infraestructura digital, regulación, impuestos y gobernanza.

En sus resultados Estados Unidos lidera el listado global, seguido en el podio por Singapur y Reino Unido.

En este listado, Uruguay se encuentra en la posición 45 solo antecedido por Brasil en la región. Y es seguido por otros estados de América Latina como Colombia (47), Perú (55), Argentina (75) y Paraguay (82).

Uruguay se encuentra entre los entornos empresariales mejor valorados de la región, según el reporte.

El país también ocupa el primer puesto en América Latina y el Caribe en “percepción del mercado”, “lo que refleja las condiciones evaluadas en materia de gobernanza, estabilidad, movilidad y accesibilidad internacional”, destaca el informe.

Además, se posiciona en el segundo puesto en América Latina y el Caribe en “infraestructura digital”, según las condiciones evaluadas a propósito de la velocidad de internet y los parámetros de libertad en internet.

También se ubica en esta posición en el indicador de “regulación y gobernanza” en Sudamérica. Si bien el ranking apunta que existe “potencial de desarrollo” en materia de tributación, se destacan algunos otros aspectos como “gobernanza y derecho y libertad en internet” que lo encuentran dentro del 25% superior del Índice, lo que contribuye positivamente a la evaluación general de Uruguay.

“Uruguay demuestra un entorno empresarial definido por la solidez institucional, una reputación regional de confianza y una base digital altamente desarrollada en América Latina y el Caribe”, sostiene StartupBlink que toma como base información de su socio local, la fundación Da Vinci.

El más confiable

El informe de StartupBlink hace hincapié en la estabilidad institucional, en las normas tributarias claras y en un férreo compromiso con la investigación y la innovación.

“Este nivel de previsibilidad es inusual en la región y sigue siendo una de las principales razones por las que Uruguay suele considerarse el lugar más confiable de Latinoamérica para operar un negocio”, asegura el documento que analiza a 125 países del mundo.

En este sentido, el informe se refiere al modelo de tributación territorial de Uruguay y señala: “ Las empresas tributan únicamente sobre los ingresos obtenidos dentro de Uruguay, lo que permite a las empresas con actividad internacional separar fácilmente su actividad nacional de las operaciones globales. Esta claridad facilita la planificación a largo plazo”.

En la misma línea, destaca a organismos como la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Instituto Uruguay XXI y menciona especialmente al marco normativo de promoción de inversiones.

“Los proyectos se evalúan en función de factores como el empleo, el potencial exportador, la investigación y el desarrollo, la descentralización y las tecnologías limpias”, señala acerca de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y enfatiza que el sistema recompensa la reinversión y orienta la actividad económica hacia las prioridades nacionales.