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Impuesto TEMU: en mayo comienza a regir aumento del monto máximo en compras web desde el exterior a US$ 800

El decreto establece que, si bien se incrementa el tope anual permitido mediante franquicias, no se modifica la cantidad de envíos, que seguirán siendo tres

17 de marzo 2026 - 7:55hs
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El Poder Ejecutivo publicó el decreto que regula las compras internacionales y que eleva a US$ 800 el monto máximo anual de franquicias, medida que comenzará a regir a partir del 1° de mayo. El nuevo régimen mantiene el límite de tres envíos por persona por año.

Desde la Dirección Nacional de Aduanas explicaron que el sistema actual seguirá vigente hasta fines de abril y que luego convivirá con la nueva normativa durante el resto del año.

“Para el caso de las franquicias, el Decreto Nº 356/2014 y modificativos, continuará aplicándose en las condiciones actualmente vigentes hasta el 30 de abril. Durante este año convivirán las dos normativas vigentes. Sin embargo, para el cálculo de los topes anuales de monto y cantidad de envíos, se considerarán todos los envíos realizados durante el año civil. Esto significa que, si ya el usuario utilizó sus tres envíos anuales no se podrá amparar al régimen de franquicias durante este año”, aclaró Aduanas.

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El decreto establece que, si bien se incrementa el tope anual permitido, no se modifica la cantidad de envíos, lo que implica que quienes ya hayan utilizado su cupo no podrán acceder al beneficio durante el mismo año.

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Además, el texto precisa el tratamiento impositivo de los envíos. “Los envíos realizados al amparo de este régimen estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado, con excepción de los envíos que procedan de países con los que Uruguay tenga acuerdos comerciales vigentes, que actualmente se limitan a Estados Unidos. Los envíos que cumplan con la definición y características de obsequio familiar previstas en la normativa. Todas las franquicias computan a los efectos del monto máximo de US$ 800, así como en el cómputo de la cantidad de envíos previsto”, detalla la normativa.

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