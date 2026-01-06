Más de un millón de envíos: las compras en el exterior marcan un nuevo récord en 2025

El régimen de franquicias para compras en el exterior continúa su auge en Uruguay y marcó en 2025 un nuevo récord histórico, con 1,78 millones de paquetes procesados por la Dirección Nacional de Aduanas. Esto representa un salto interanual del 87,2% , lo que consolida al 2025 como el año de mayor actividad desde que se tiene registro.

En este período vestimenta y manufacturas textiles fue el rubro que concentró la mayor parte de los envíos , con más de 1,1 millones de paquetes, seguido por muebles y artículos para el hogar, maquinaria, aparatos, y material eléctrico, y juguetes, juegos y artículos para recreo, según los datos oficiales.

A su vez, el análisis mensual de los envíos muestra que, aunque el volumen se mantuvo elevado durante casi todo el año, los picos se registraron en marzo, mayo y julio , aunque el dato de diciembre no está aún agregado en las estadísticas oficiales.

Si se mira el acumulado histórico, el crecimiento del régimen de franquicias es aún más marcado: en 2020 se registraron 363.034 envíos, cifra que en los últimos años tuvo un crecimiento de casi el 400% hasta alcanzar los niveles actuales. Uno de los factores que explica este crecimiento es el llamado “efecto Temu”.

El “efecto Temu” y los cambios que se vienen

1711498079107.webp Temu se ha convertido en una de las apps más descargadas en EE.UU. Getty Images

Desde que la plataforma china de comercio electrónico comenzó a ganar popularidad entre consumidores uruguayos a mediados de 2024, el uso del régimen de franquicias -que permitía hasta ahora que cada persona mayor de 18 años realizará hasta tres compras al año por Internet de hasta US$ 200 cada una sin pagar impuestos- se disparó tanto en volumen como en intensidad de uso.

Pero la irrupción de Temu no solo multiplicó los envíos, sino que también encendió la discusión sobre el impacto en el comercio local y el manejo tributario del régimen de franquicias. Ante esta situación, el gobierno anunció recientemente cambios que incluyen la introducción de IVA para compras en el exterior y la ampliación del tope total anual de franquicias, que pasará de los actuales US$ 600 a US$ 800 en conjunto para las tres compras permitidas. Luego de la aprobación de los cambios en el Presupuesto quinquenal, las modificaciones están ahora en una etapa de reglamentación e implementación, un proceso que puede extenderse por varios meses.