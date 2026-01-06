Más de un millón de envíos: las compras en el exterior marcan un nuevo récord en 2025
La categoría vestimenta y manufacturas textiles lidera el boom del régimen de franquicias
6 de enero 2026 - 12:20hs
Las compras web en el exterior es una modalidad en pleno auge. PEXELS
El régimen de franquicias para compras en el exterior continúa su auge en Uruguay y marcó en 2025 un nuevo récord histórico,con 1,78 millones de paquetes procesados por la Dirección Nacional de Aduanas. Esto representa un salto interanual del 87,2%, lo que consolida al 2025 como el año de mayor actividad desde que se tiene registro.
En este período vestimenta y manufacturas textiles fue el rubro que concentró la mayor parte de los envíos, con más de 1,1 millones de paquetes, seguido por muebles y artículos para el hogar, maquinaria, aparatos, y material eléctrico, y juguetes, juegos y artículos para recreo, según los datos oficiales.
A su vez, el análisis mensual de los envíos muestra que, aunque el volumen se mantuvo elevado durante casi todo el año, los picos se registraron en marzo, mayo y julio, aunque el dato de diciembre no está aún agregado en las estadísticas oficiales.
Si se mira el acumulado histórico, el crecimiento del régimen de franquicias es aún más marcado: en 2020 se registraron 363.034 envíos, cifra que en los últimos años tuvo un crecimiento de casi el 400% hasta alcanzar los niveles actuales. Uno de los factores que explica este crecimiento es el llamado “efecto Temu”.
El “efecto Temu” y los cambios que se vienen
Desde que la plataforma china de comercio electrónico comenzó a ganar popularidad entre consumidores uruguayos a mediados de 2024, el uso del régimen de franquicias -que permitía hasta ahora que cada persona mayor de 18 años realizará hasta tres compras al año por Internet de hasta US$ 200 cada una sin pagar impuestos- se disparó tanto en volumen como en intensidad de uso.