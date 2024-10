Uruguay exportó menos carne de caballos, pero la vendió de mejor modo: ¿qué mercados compran y cuánto pagan?

En su Anuario Agrícola, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que la faena cayó 15,1%; que se exportó 2,8% menos carne equina; que los ingresos globales se sostuvieron en unos US$ 34 millones; y que el precio medio por tonelada mejoró casi 3%.

El precio que Uruguay logra por la tonelada de carne equina (US$ 4.445) supera a lo que se logra por carne bovina (US$ 4.024/ton) , obviamente con una enorme diferencia en el volumen considerado a favor de la de vacuno .

La carne de caballo también se paga mejor desde el exterior que la carne ovina (US$ 3.659) y que la aviar (US$ 751) exportadas, con algo menos que lo que se obtiene por carne porcina (US$ 4.560/ton).

Un tema casi tabú

Se trata de un rubro de la agroindustria cárnica sin difusión masiva, con base eso, admitieron varias fuentes a El Observador, en el valor de la equinocultura en Uruguay, un país donde el consumo de esta carne no está popularizado, a la vez que sí está impuesto y especialmente en las comunidades rurales el valor que el caballo tiene como animal de compañía para el hombre, que lo utiliza para el trabajo, el deporte y el entretenimiento.

Se faena solo en tres frigoríficos

La faena de equinos en el año agrícola 2023/2024 involucró a 47.164 cabezas, un 15,1% menos que durante 2022/2023.

La actividad industrial se desarrolló en tres complejos: Clay SA con 30.915 (65,55%); Sarel SA con 11.095 (23,52%); y Agroindustrial del Este SA con 5.154 (10,93%).

La faena a nivel nacional, tras un piso en 2019/2020 con 35.995 cabezas, fue ascendiendo año tras año hasta un máximo de 55.533 caballos en 2022/2023, a lo que le sucedió la señalada caída de 15,1%.

El registro más bajo en la última década fue 33.851 caballos en 2015/2016 y el más elevado fue ese de 2022/2023.

Unión Europea, principal mercado

Sobre la agroindustria de carne de caballos, INAC informó también que en este último año móvil el 65% se exportó a la Unión Europea; el 13% a Japón; el 11% a “otros destinos”; el 6% a China; y el 4% a la Federación Rusa.

En total, a todos esos mercados, fueron exportadas 7.687 toneladas (peso embarque), un 2,8% menos volumen con relación a las 7.912 toneladas de 2022/2023, cuando ya hubo una caída de 3,2% con relación a las 8.175 toneladas de 2021/2022 (último ejercicio en el que se expresó un crecimiento, que fue notorio, un 27,6%).

Medido en dinero, las exportaciones de 2023/2024 reportaron US$ 34,1 millones, un monto casi idéntico al de 2022/2023, por debajo de los US$ 35,2 millones de 2021/2022 que fue el valor máximo logrado en la última década; US$ 20,5 millones en 2015/2016 fue el registro más bajo en ese período.

El ingreso medio por exportaciones fue US$ 4.445 por tonelada en 2023/2024 y es el mejor registro en la última década, superando los US$ 4.321 por tonelada del año anterior y con el registro más bajo en 2020/2021 con US$ 3.725 por tonelada.

Lejos de la carne vacuna

Para dimensionar el peso de este subrubro en las exportaciones cárnicas corresponde citar que el segmento principal es la carne bovina: en 2023/2024 se exportaron 527.902 toneladas por US$ 2.124 millones y a una media de US$ 4.024 por tonelada.