INAC informó que la faena vacuna y la exportación aumentaron más de 10% durante el último ejercicio agrícola

Los novillos, aunque aumentaron en términos de cabezas, mostraron una caída en cuanto a participación sobre el total faenado, pasando del 51% (2022/2023) al 47% en este año.

La principal variación de la actividad se da en el primer semestre, en donde se alcanzó una faena 14,1% superior al primer semestre del año anterior, en tanto en el segundo semestre se mantuvo esta inercia, siendo un 6,8% superior en comparación con los mismos meses del 2022/2023.

En cuanto a pesos promedios para novillos y vaquillonas, se alcanzaron valores máximos respecto a la última década, siendo 287,6 y 233,9 kilos por cabeza, respectivamente.

0000377706.webp Frigoríficos prefieren los novillos

Precio de la hacienda más bajo

El precio de la hacienda para novillos gordos en cuarta balanza mantuvo oscilaciones entre US$ 3,94 por kilo y US$ 3,34 por kilo, mostrando una recuperación en el segundo semestre desde su nivel más bajo en diciembre y terminando el año en US$ 3,85 por kilo.

Este año mostró una importante baja, comparada con el año anterior, cuando los valores fluctuaron mayormente por encima de los US$ 4 por kilo.

0000423114.webp Controles en laboratorios, campos y frigoríficos

Leve ajuste en ingreso por exportaciones

Con relación a las exportaciones, para el total del sector cárnico ingresaron US$ 2.637 millones (-2,6% vs. 2022/2023).

De ese monto, el 80% corresponde a carne bovina, el 11% a subproductos (primario, residual e industrializado) y en tercer lugar aparecen las menudencias con el 4,2% de lo exportado, cintando los tres segmentos principales.

La carne vacuna, por detrás de la celulosa y por delante de la soja, integra el trío de principales bienes de exportación en Uruguay en lo que va de 2024, informó esta semana Uruguay XXI.

Exportación creció 11,3%

Para la carne bovina, en volumen equivalente peso canal, se exportaron 527.902 toneladas, aumentando un 11,3% respecto al ejercicio anterior.

Es importante mencionar que este valor es el segundo más alto de la década y está por arriba (60 mil toneladas) del promedio para los últimos 10 años (467.662 toneladas).

El ingreso medio por tonelada peso canal fue de US$ 4.024 en el total del ejercicio, US$ 536 menos por tonelada exportada que en el año anterior, con una variación porcentual negativa de 11,7%.

No obstante, ese valor medio se mantiene cercano al nivel promedio para la década, de US$ 3.927 por tonelada.

Esto muestra una corrección por segundo año consecutivo, luego del 2021/2022, cuando se alcanzó los US$ 4.822 por tonelada.

En consecuencia, por carne vacuna se obtuvieron menores ingresos, superando los US$ 2.124 millones, apenas por debajo al año anterior.

Pese a la leve caída, el resultado se muestra como el tercer mejor registro de la década y un 15% superior al promedio histórico.

Los mercados más relevantes

China: principal destino de la carne bovina, 243.893 toneladas peso canal (-12,4%).

USMCA: 151.435 toneladas (+60,3%).

Unión Europea: 44.886 toneladas (18,9%).

DSC_0832.webp La planta encargada de ejecutar el envío fue San Jacinto. Manuela García Pintos

Ovinos: faena y exportación en la media histórica

Sobre el sector ovino, se indicó que a pesar de la disminución en sus principales indicadores de faena y exportación, se muestra una actividad en línea con el promedio histórico de los últimos 10 ejercicios.

Luego del aumento observado en los últimos períodos, la faena de ovinos mostró una disminución del 26,6% respecto al ejercicio anterior, alcanzando 1.101.599 cabezas.

De todas formas, se observa una estabilización si se toma en cuenta el promedio de los últimos 10 ejercicios agrícolas.

Los corderos siguen siendo la categoría con mayor representación, con un 59% del total faenado.

A diferencia de la especie bovina, la principal variación se da en el segundo semestre, donde se faenaron 41,9% cabezas menos respecto al período anterior.

El peso promedio de la especie en el último ejercicio agrícola fue de 18,5 kilos por cabeza, el valor más alto de los últimos años, junto con el período 2018/2019.

Los corderos, con 17,1 kilos por cabeza, es el que tiene un mayor impacto en el promedio total.

Las exportaciones de carne ovina han experimentado altibajos en los últimos períodos.

Para el ejericio 2023/2024 el volumen de carne ovina exportado medido en toneladas equivalente peso canal fueron 19.034, un 26,7% inferior respecto al período 2022/2023.

A pesar de esto último, la diversificación de mercados ha permitido mantener niveles promedios de los últimos 10 ejercicios de exportación.

China, a pesar de disminuir respecto al ejercicio anterior en aproximadamente la mitad de las toneladas, se ha consolidado como el principal comprador de este producto desde el año agrícola 2019/2020, absorbiendo la mayor parte de los envíos de carne ovina: para el período actual representa 37,6% del total exportado.

Le sigue Mercosur con el 26,5% y se destaca el interés creciente de mercados de medio oriente como Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Con respecto al ingreso medio de exportación en toneladas, peso canal, se sitúo en US$ 3.658 toneladas, un 12,6% inferior respecto al ingreso medio del mismo período del año anterior: es el segundo año consecutivo que se aprecia una disminución en este indicador.