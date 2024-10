Celulosa, carne vacuna y soja: las locomotoras de las exportaciones de bienes arriba de los US$ 1.000 millones

Celulosa: se afianza en lo más alto del conjunto de bienes exportadores desde Uruguay, con US$ 1.888 millones en lo que va de 2024.

Concluidos nueve meses, por exportaciones (zonas francas incluidas) de celulosa se lograron US$ 1.888 millones, un 36% más que en igual lapso de 2023.

En el caso de la carne bovina, se exportó por US$ 1.477 millones, un monto similar al de enero a setiembre de 2023.

En el tercer lugar aparece la soja, con US$ 1.048 millones y el mayor crecimiento entre los rubros del podio: 172% más que en los nueve meses iniciales del año pasado.

Entre los tres rubros explican el 45% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 9.732 millones: un 19% corresponde a la participación de la celulosa, un 15% a la de la carne bovina y un 11% a la soja.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 615 millones, +11% y 6%.

Productos lácteos, US$ 578 millones, -5% y 6%.

Arroz, US$ 424 millones, -7% y 4%.

Vehículos, US$ 337 millones, +18% y 3%.

Subproductos cárnicos, US$ 327 millones, 0% y 3%.

Madera y productos de madera, US$ 326 millones, -4% y 3%.

Trigo, US$ 278 millones, +76% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2024, variación comparando con 2023 y participación en los ingresos totales.

0001472414.webp Carne bovina: este año ya se exportó por US$ 1.477 millones.

Lo que pasó en setiembre

Durante setiembre de 2024 el podio tiene un cambio: por celulosa ingresaron US$ 260 millones, por soja US$ 164 millones y por carne bovina US$ 162 millones.

En el noveno mes del año, comparando con setiembre de 2023, en celulosa la facturación por lo exportado aumentó 36%, la de soja creció 89% y la de carne bovina descendió 1%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la celulosa explica el 22%, la soja el 14% y la carne de vacuno también el 14%.

DSC02229 x.JPG Soja, el grano más producido en Uruguay, generó ingresos ya por US$ 1.048 millones. Juan Samuelle

China lidera entre los mercados

China, con US$ 2.482 millones acumulados en el lapso enero-setiembre y una participación del 26% en el total (US$ 9.732 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento de 36% con relación al monto de ese período de 2023.

Le sigue Brasil, con US$ 1.797 millones, una participación de 18% y un crecimiento de 9%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.380 millones, 14% de participación y un descenso en ese caso de 7%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 862 millones, 9% de participación y un crecimiento de 37%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 413 millones, 4% de participación y un descenso de 7%.

1619634956541.webp Puerto de Montevideo, principal puerta de salida de las exportaciones de bienes; en lo que va de este año la actividad generó casi un 15% más de ingresos que en 2023.

El contexto que observó Uruguay XXI

En setiembre de 2024, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.182 millones y marcaron un aumento interanual de 13,6%.

Ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de soja y de celulosa. Las exportaciones de carne tuvieron un leve impacto negativo en el total exportado.

En el acumulado del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 9.732 millones, registrando un incremento interanual de 14,6%.