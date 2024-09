Freno exportador: sin rebote de celulosa y soja estiman menor dinamismo para 2025

L as colocaciones de soja tuvieron en 2023 el peor resultado de los últimos años, incluido el 2020 cuando disminuyeron por el impacto del covid-19 en la actividad. El producto descendió al octavo lugar afectado esta vez por la sequía que desplomó la producción.

La zafra 2021/2022 había superado los 2,7 millones de toneladas, las ventas llegaron a US$ 1.915 millones y contribuyeron a un récord de las exportaciones de bienes uruguayos, con más de US$ 13 mil millones. Pero los números en 2023 cayeron drásticamente: la zafra llegó a 700 mil toneladas y las ventas se derrumbaron hasta los US$ 414 millones. La baja en comparación interanual fue de 78%.