Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Jueves:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / BLOQUEO

Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Cuatro dirigentes del Frente Amplio viajarán a La Habana y tienen prevista una reunión con el embajador uruguayo en Cuba

18 de marzo 2026 - 5:00hs
Fernando Pereira
Foto: Leonardo Carreño

Una delegación de cuatro dirigentes del Frente Amplio partirá este miércoles por la noche a Cuba en el marco de una visita internacional para solidarizarse ante el “bloqueo” de Estados Unidos al régimen. En representación de la coalición izquierdista viajarán su presidente Fernando Pereira, el dirigente del MPP Heber Bouses, la exdiputada comunista Ana Olivera y el titular de los asuntos internacionales, Fernando Gambera, según confirmó él mismo a El Observador.

Gambera explicó que la decisión está tomada desde que en enero tuvieron una reunión con la embajadora cubana en Uruguay, aunque en las últimas semanas hubo una “coordinación” de los partidos de izquierda y progresistas de América Latina para coincidir en La Habana el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Las delegaciones acompañarán la llegada de la ayuda humanitaria –un avión desde Europa y dos barcos desde México– y concentrarán buena parte de su actividad en el Hotel Nacional de Cuba. Desde Uruguay también viajará el dirigente de Fenapes, José Olivera, en representación del PIT-CNT.

Más noticias
cuba da una senal a eeuu y anuncia apertura de la economia: exiliados cubanos son invitados a invertir en la isla

Cuba da una señal a EEUU y anuncia apertura de la economía: exiliados cubanos son invitados a invertir en la isla

Donald Trump cree que el destino de Cuba está en sus manos.

Trump dice que tendrá "el honor de tomar Cuba" y podrá "hacer lo que quiera" con la isla

El secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa) había declarado a mediados de febrero a El Observador que “ya no es momento como para que un partido como el Frente Amplio vuele por debajo del radar” y que “los partidos de izquierda tienen que empezar a mostrar los dientes” ante los embates de Donald Trump.

“Alguien le tiene que decir, hermano, estás poniendo a un pueblo al borde de la hambruna”, había advertido, bajo la premisa de que “unidos somos más fuertes” y que los gobiernos progresistas se tendrían que “defender en conjunto”, en este caso para no dejar “sola” a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado varios envíos de ayuda humanitaria.

La delegación frenteamplista estuvo también en contacto con el embajador uruguayo en Cuba, Juan Canessa, quien es a su vez dirigente del Partido Comunista, y prevé que haya una reunión en la embajada. Gambera planteó además que sería deseable que la delegación pueda tener un encuentro con la comunidad de uruguayos en Cuba.

Los dirigentes volverán el próximo lunes por la noche.

Temas:

Cuba Frente Amplio Fernando Pereira

Seguí leyendo

Las más leídas

El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos.
BATERÍAS DE LITIO

Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

Frigorífico de Canelones fue sancionado por China: detectaron restos de garrapaticida en carne vacuna.
AGROINDUSTRIA

Frigorífico uruguayo fue sancionado por China tras la detección de residuos de garrapaticida en carnes vacunas

El ministro de Economía Gabriel Oddone en la conferencia de prensa
COMERCIO EXTERIOR

El gobierno anunció cuatro medidas inmediatas para combatir los "excesos burocráticos" y mejorar competitividad

Luis Lacalle Pou durante el desfile de la Patria Gaucha el sábado pasado
ACCIDENTE

Lacalle Pou tuvo un accidente a caballo y debió ser atendido en el Hospital de Tacuarembó: "Se me cayó arriba"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos