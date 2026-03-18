Delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira parte a Cuba este miércoles para acompañar llegada de ayuda humanitaria

Una delegación de cuatro dirigentes del Frente Amplio partirá este miércoles por la noche a Cuba en el marco de una visita internacional para solidarizarse ante el “bloqueo” de Estados Unidos al régimen. En representación de la coalición izquierdista viajarán su presidente Fernando Pereira , el dirigente del MPP Heber Bouses , la exdiputada comunista Ana Olivera y el titular de los asuntos internacionales, Fernando Gambera , según confirmó él mismo a El Observador.

Gambera explicó que la decisión está tomada desde que en enero tuvieron una reunión con la embajadora cubana en Uruguay, aunque en las últimas semanas hubo una “coordinación” de los partidos de izquierda y progresistas de América Latina para coincidir en La Habana el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Las delegaciones acompañarán la llegada de la ayuda humanitaria –un avión desde Europa y dos barcos desde México– y concentrarán buena parte de su actividad en el Hotel Nacional de Cuba. Desde Uruguay también viajará el dirigente de Fenapes, José Olivera, en representación del PIT-CNT .

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El secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa) había declarado a mediados de febrero a El Observador que “ya no es momento como para que un partido como el Frente Amplio vuele por debajo del radar” y que “los partidos de izquierda tienen que empezar a mostrar los dientes” ante los embates de Donald Trump.

“Alguien le tiene que decir, hermano, estás poniendo a un pueblo al borde de la hambruna”, había advertido, bajo la premisa de que “unidos somos más fuertes” y que los gobiernos progresistas se tendrían que “defender en conjunto”, en este caso para no dejar “sola” a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha anunciado varios envíos de ayuda humanitaria.

La delegación frenteamplista estuvo también en contacto con el embajador uruguayo en Cuba, Juan Canessa, quien es a su vez dirigente del Partido Comunista, y prevé que haya una reunión en la embajada. Gambera planteó además que sería deseable que la delegación pueda tener un encuentro con la comunidad de uruguayos en Cuba.

Los dirigentes volverán el próximo lunes por la noche.