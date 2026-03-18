Ruibal sobre el mundial 2030: "Yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario"

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal , participó este miércoles como uno de los oradores del tradicional almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En su discurso, el empresario destacó que la construcción representa alrededor del 10% del PIB uruguayo y genera 250.000 puestos de trabajos directos e indirectos. Señaló que la industria se mantiene fuerte en 2026 gracias a las obras de arquitectura y la vivienda promovida , aunque la inversión total resulta insuficiente. Propuso enfocarse en la eficiencia, la selección de proyectos estratégicos y el uso de herramientas como la futura agencia de infraestructura y la modernización de contratos.

Además, identificó oportunidades de inversión en relocalización de asentamientos, movilidad urbana y suburbana, infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Finalmente, abordó las relaciones laborales, afirmando que la productividad constituye el eje y que la industria está abierta a discutir flexibilidad y mejoras con sindicatos y gobierno.

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Pero también se refirió al campeonato mundial organizado por la FIFA en 2030, que tendrá como una de las sedes a Uruguay, donde se albergará un partido en Montevideo.

“Vamos a tener un partido en Montevideo. Qué bueno, ¿no? En el Estadio Centenario, 2030, nos merecíamos eso. Van a decir que estoy medio loco por lo que voy a decir, yo no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario”, afirmó.

Ruibal recordó que la última vez que se reformó algo en el Estadio Centenario se invirtieron US$ 6 millones para la disputa de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores en 2021, cuando se le hizo “un lavado de cara”.

Y añadió: “Yo creo que se le puede invertir un monto menor al estadio, manteniendo el valor patrimonial de un estadio que es un monumento, pero atendiendo al uso que le damos al Estadio Centenario”.

“Si me dicen que la plata está, yo invierto US$ 50 millones en el estadio y US$ 100 millones los invierto en la mayoría de las canchas de los equipos, que es donde van los uruguayos todos los fines de semana a ver el fútbol”, afirmó. “Yo creo que la FIFA tiene que entender eso”, añadió, ante el aplauso de los presentes.

En el torneo de FIFA que se jugará en 2030, Uruguay será anfitrión del primer partido, en reconocimiento a que en 1930 se inició la historia de los mundiales en Montevideo. Para remodelar y actualizar el Estadio Centenario según las exigencias de FIFA, la AUF debe conseguir inversiones que rondan los US$ 100 millones.

Además, la AUF, a través de su presidente Ignacio Alonso, impulsa la posibilidad de aumentar el número de participantes del torneo de 48 a 64 y que Uruguay, Argentina y Paraguay alojen cada uno un grupo completo de la primera fase (seis partidos).