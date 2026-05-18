Sindicato policial advirtió por "graves falencias" en salud mental tras el crimen de Los Cerrillos cometido por un agente

La tragedia ocurrida en la madrugada del sábado en Los Cerrillos , donde un hombre irrumpió en la casa de su expareja, asesinó a la mujer y a su nueva pareja y luego se quitó la vida , motivó el pronunciamiento del Sindicato Policial Nacional (Sipolna) , que lamentó el episodio y volvió a reclamar mayor atención sobre la salud mental dentro de la fuerza policial.

Las víctimas fueron Florencia Rodríguez, profesora de Biología y concejala del MPP en la localidad, y W.G., trabajador rural y de la construcción. El atacante, identificado como A.O.B.L., era agente policial en Montevideo e integraba el Grupo de Reserva Táctica (GRT).

“Los hechos ocurridos en las últimas horas generan un profundo dolor y una inevitable reflexión como sociedad. Detrás de cada tragedia hay vidas perdidas, familias destruidas, seres queridos atravesando un sufrimiento imposible de dimensionar y una comunidad entera golpeada por la violencia”, expresó el sindicato mediante un comunicado.

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En el comunicado, Sipolna sostuvo que “ nada justifica estos desenlaces ”, pero advirtió que existe “una realidad cada vez más evidente”.

“Las graves falencias que existen en materia de salud mental, contención emocional y prevención”, señaló la organización.

“Muchas veces el sufrimiento se vive en silencio, sin acompañamiento, sin herramientas y sin acceso oportuno a la ayuda necesaria. Y cuando la sociedad llega tarde, las consecuencias son irreparables para todos”, agregó el texto.

El sindicato también pidió evitar “divisiones” y “señalamientos apresurados” tras el crimen.

“Hoy no hay lugar para divisiones ni señalamientos apresurados. Hay víctimas, familias destrozadas y una problemática profunda que necesita ser abordada con seriedad, humanidad y compromiso real”, afirmó.

“¿En qué se está fallando?”

En otro tramo del comunicado, Sipolna vinculó el caso con distintos episodios de violencia que ocurren a diario en la sociedad.

“Día a día vemos titulares con hechos de violencia, no solo de delitos, sino de riñas provocadas por un altercado en el tránsito, agresiones en centros educativos, en locales comerciales a sus empleados y un sin fin de hechos que en muchas oportunidades no son noticia, pero están allí y todos evidencian la falta de tolerancia, empatía y el poco manejo de la frustración que cada vez se observa más en la sociedad en general”, expresó.

A partir de eso, el sindicato planteó una serie de interrogantes: “¿En qué se está fallando? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos desde nuestros hogares?”.

Finalmente, Sipolna expresó “solidaridad y respeto” hacia familiares y allegados de las víctimas y manifestó el deseo de que “como sociedad podamos transformar el dolor en conciencia y en acciones concretas de prevención y apoyo”.