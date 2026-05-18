Sindicato policial advirtió por "graves falencias" en salud mental tras el crimen de Los Cerrillos cometido por un agente

La tragedia ocurrida en la madrugada del sábado en Los Cerrillos, donde un hombre irrumpió en la casa de su expareja, asesinó a la mujer y a su nueva pareja y luego se quitó la vida, motivó el pronunciamiento del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), que lamentó el episodio y volvió a reclamar mayor atención sobre la salud mental dentro de la fuerza policial.
Las víctimas fueron Florencia Rodríguez, profesora de Biología y concejala del MPP en la localidad, y W.G., trabajador rural y de la construcción. El atacante, identificado como A.O.B.L., era agente policial en Montevideo e integraba el Grupo de Reserva Táctica (GRT).
“Los hechos ocurridos en las últimas horas generan un profundo dolor y una inevitable reflexión como sociedad. Detrás de cada tragedia hay vidas perdidas, familias destruidas, seres queridos atravesando un sufrimiento imposible de dimensionar y una comunidad entera golpeada por la violencia”, expresó el sindicato mediante un comunicado.
“No podemos seguir ignorando una realidad”
En el comunicado, Sipolna sostuvo que “nada justifica estos desenlaces”, pero advirtió que existe “una realidad cada vez más evidente”.
“Las graves falencias que existen en materia de salud mental, contención emocional y prevención”, señaló la organización.
“Muchas veces el sufrimiento se vive en silencio, sin acompañamiento, sin herramientas y sin acceso oportuno a la ayuda necesaria. Y cuando la sociedad llega tarde, las consecuencias son irreparables para todos”, agregó el texto.
El sindicato también pidió evitar “divisiones” y “señalamientos apresurados” tras el crimen.
“Hoy no hay lugar para divisiones ni señalamientos apresurados. Hay víctimas, familias destrozadas y una problemática profunda que necesita ser abordada con seriedad, humanidad y compromiso real”, afirmó.
“¿En qué se está fallando?”
En otro tramo del comunicado, Sipolna vinculó el caso con distintos episodios de violencia que ocurren a diario en la sociedad.
“Día a día vemos titulares con hechos de violencia, no solo de delitos, sino de riñas provocadas por un altercado en el tránsito, agresiones en centros educativos, en locales comerciales a sus empleados y un sin fin de hechos que en muchas oportunidades no son noticia, pero están allí y todos evidencian la falta de tolerancia, empatía y el poco manejo de la frustración que cada vez se observa más en la sociedad en general”, expresó.
A partir de eso, el sindicato planteó una serie de interrogantes: “¿En qué se está fallando? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué podemos hacer nosotros mismos desde nuestros hogares?”.
Finalmente, Sipolna expresó “solidaridad y respeto” hacia familiares y allegados de las víctimas y manifestó el deseo de que “como sociedad podamos transformar el dolor en conciencia y en acciones concretas de prevención y apoyo”.