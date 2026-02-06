Dólar
Gira de la AUF por China: inversiones para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y un intercambio en la base del fútbol

La AUF cierra su viaje a China en la gira que encabeza el presidente Yamandú Orsi con cuatro documentos firmados, el interés en la reforma del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y un intercambio de una academia en Uruguay y entrenadores

6 de febrero 2026 - 17:28hs
Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF; Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y Yamandú Orsi, presidente de la República, en la gira del gobierno uruguayo por China

FOTO: CAMILO DOS SANTOS

El viaje del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y del integrante del comité ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, en el marco de la gira del gobierno que encabeza el presidente Yamandú Orsi por China deja para la AUF un buen saldo en el que encontró interés en empresas chinas de lograr las inversiones para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030 y avanzar en un intercambio en la base del fútbol de los dos países, con una academia en Uruguay y entrenadores de la AUF viajando al país asiático.

La gira comenzó el pasado jueves, cuando Alonso y Ache partieron desde Montevideo, y culminará el próximo martes cuando la delegación arriben a Montevideo.

Los dirigentes uruguayos se encontraron que China busca en Uruguay una buena plataforma para relanzar el fútbol de su país.

Entienden que el fútbol uruguayo es una referencia, que podrá sumar al fútbol del gigante asiático.

Albion y Liverpool se enfrentaron por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF
COMIENZA LA LIGA

Albion y Liverpool estrenan el Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Las marcas de la Liga AUF Uruguaya
CAMISETAS

Estas son las marcas que vestirán a los 16 clubes de la Liga AUF Uruguaya: la vuelta de Adidas con Racing, la caída de Mgr y el crecimiento de Kelme

Durante la gira, la AUF firmó cuatro documentos y, entre ellos, acordó con un conglomerado de varias empresas vinculadas a la construcción avanzar para conseguir las inversiones para la reforma del Estadio Centenario para el Mundial 2030.

En el torneo de FIFA que se jugará en cuatro años, Uruguay será anfitrión del primer partido, en reconocimiento a que en 1930 se empezó a escribir la historia de los mundiales en Montevideo.

Para remodelar y actualizar el estadio a las exigencias que establece FIFA para el Mundial 2030, la AUF debe conseguir inversiones que giran en el entorno de US$ 100 millones.

FIFA le dio a Uruguay el primer partido del Mundial de 20230, pero la AUF, a través de su presidente Alonso impulsa la posibilidad de aumentar el número de participantes en el torneo (de 48 a 64) y que en Uruguay, Argentina y Paraguay se dispute en cada país una grupo de primera fase completo (seis partidos).

Los documentos que firmaron con la presencia del presidente Orsi entusiasmó a la AUF y generó una oportunidad para que las empresas capten las inversiones para la reforma del Centenario.

El conglomerado de empresas con el que entabló un vínculo la AUF está relacionado directamente a la construcción.

Además, las federaciones de Uruguay y de China avanzaron en el proyecto de instalar una academia en Uruguay y enviar entrenadores uruguayos para impulsar el fútbol del gigante asiático.

