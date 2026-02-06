Dólar
El Observador / Fútbol / CAMISETAS

Estas son las marcas que vestirán a los 16 clubes de la Liga AUF Uruguaya: la vuelta de Adidas con Racing, la caída de Mgr y el crecimiento de Kelme

De las ocho marcas que estarán presentes en la Liga AUF Uruguaya solo dos son uruguayas, y el 80% de los clubes se vestirá con proveedores internacionales

6 de febrero 2026 - 12:05hs
Las marcas de la Liga AUF Uruguaya

El mundo de las camisetas del fútbol uruguayo tuvo uno de sus días más novedosos este jueves, cuando Racing presentó sus tres camisetas Adidas para la temporada 2026. La vuelta de la marca alemana al fútbol local representa también el desembarco de un nuevo sponsor internacional en la Liga AUF Uruguaya, que este año tendrá ocho diferentes proveedores de casacas para 16 clubes.

Solo dos de estas marcas son uruguayas: Mgr y XU. La primera tuvo una gran caída con respecto al 2025, debido a que los tres clubes que descendieron (River Plate, Miramar Misiones y Plaza Colonia) utilizaban camisetas de esta marca, que quedó solo con Cerro y Liverpool en la máxima categoría. XU se mantiene con Progreso.

En este sentido, 13 de los 16 clubes del fútbol local (un 81%) se visten con marcas internacionales.

Tras el descenso en los números de Mgr, el nuevo líder de la lista camisetera es la española Kelme, que vestirá a cuatro clubes en el 2026: Defensor Sporting, Boston River, y los recién ascendidos Albion y Deportivo Maldonado.

Las tres nuevas camisetas Adidas de Racing para la temporada 2026
NUEVA CAMISETA

Racing presentó sus nuevas camisetas Adidas para la temporada 2026, en el regreso de la marca alemana al fútbol uruguayo

El trofeo de la Liga AUF Uruguaya
COMIENZA LA LIGA

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bostonriver/status/2019074255334326333?s=20&partner=&hide_thread=false

En segundo lugar quedó el proveedor portugués Tiffosi, que desembarcó en el fútbol uruguayo en 2025 con Danubio, y que este año sumó a Cerro Largo (que dejó la marca uruguaya Concreto) y Central Español para vestir a tres clubes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerroLargoFc/status/2005758225786806371?s=20&partner=&hide_thread=false

El tercer lugar es compartido entre Mgr y las marcas que visten a los grandes, con dos camisetas cada una: Puma (Peñarol y Montevideo City Torque) y Umbro (Nacional y Wanderers).

Por último, Adidas es una de las tres marcas que solo tendrá a un equipo de la Primera uruguaya, junto a la ya mencionada XU y Macron, que vestirá a Juventud de Las Piedras (y que perdió a Racing).

Gráfica Donut Profesional Gradient Aesthetic Colorido (3)
(Las marcas en celeste son los proveedores nacionales)

El listado de marcas que vestirán a los clubes de la Liga AUF Uruguaya

MARCA (PAÍS) CANTIDAD DE CLUBES CLUBES
Kelme (España) 4 Albion, Boston River, Defensor Sporting y Deportivo Maldonado
Tiffosi (Portugal) 3 Central Español, Cerro Largo y Danubio
Mgr (Uruguay) 2 Cerro y Liverpool
Puma (Alemania) 2 Montevideo City Torque y Peñarol
Umbro (Inglaterra) 2 Nacional y Wanderers
Adidas (Alemania) 1 Racing
Macron 1 Juventud de Las Piedras
XU (Uruguay) 1 Progreso
