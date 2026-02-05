Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

El francés Karim Benzema debutó en Al Hilal marcando tres goles y la salida de Darwin Núñez del equipo saudí se hace inminente

5 de febrero 2026 - 16:53hs
Karim Benzema

Karim Benzema

Foto: @Alhilal_EN

A tres días de haber sido contratado por Al Hilal, el centrodelantero francés Karim Benzema tuvo un estreno espectacular al marcar tres goles en la victoria por 6-0, en condición de visitante, contra Al-Okhdood Club en partido correspondiente a la fecha 20 de la Saudi Pro League. El delantero uruguayo Darwin Núñez no estuvo ni en el banco de suplentes.

El ex Peñarol llegó a Al Hilal procedente de Liverpool a mediados de 2025 y desde entonces jugó 22 partidos en los que metió 7 goles y dio 5 asistencias.

Benzema rompió el mercado de pases del fútbol árabe pasando de Al-Ittihad a Al Hilal, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo quien juega en Al Nassr y que pelea por el título con Al Hilal y Al Ahli.

Ahora, Al Hilal sigue puntero con 50 puntos, Al Ahli lo escolta con 57 y Al Nassr, con un partido por jugar, es tercero con 46.

Nahitan Nández celebra su gol contra el Al Hilal de Darwin Núñez
ARABIA

Nahitan Nández anotó un gol en el empate entre el Al Qadsiah y el Al Hilal de Darwin Núñez: mirá el video

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Darwin Núñez no estuvo ni en el banco de suplentes mientras se especula con su retorno al fútbol europeo y una firme posibilidad de que vaya a jugar a Fenerbahce de Turquía.

Benzema salió al campo de juego con la número 90 y marcó sus goles a los 31', 60' y 64'. A los 73' salió sustituido entrando en su lugar Sultan Mandash.

El ex Barcelona Malcom marcó a los 70' mientras que Salem Al Dawsari anotó dos goles para cerrar una abultada goleada.

El partido fue dirigido por Gustavo Tejera con Héctor Bergaló y Agustín Berisso. Diego Dunajec fue juez de VAR asistido por Javier Feres. El cuarto árbitro fue el local Abdullah Yahya Yahya Zarban.

Tejera fue el árbitro central de la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya 2025 donde Nacional se consagró campeón uruguayo al ganarle 1-0 a Peñarol, tras empatar 2-2 en la final de ida.

Ese día estuvo acompañado por Carlos Barreiro y Agustín Berisso como asistentes, Andrés Martínez de cuarto árbitro, mientras que Diego Dunajec estuvo a cargo del VAR asistido por Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

El clásico estuvo marcado por un penal no cobrado contra Leonardo Fernández, de Peñarol, cuando el partido estaba 0-0 e iban 8 minutos de juego.

Tejera, Bergaló, Berisso y Dunajec viajaron ahora a Arabia Saudita, una liga que suele importar arbitrajes de varias partes del mundo, y el presidente Ignacio Ruglio declaró en medios radiales que esa designación fue consecuencia de que en el clásico favoreció a Nacional no cobrando ese penal.

Temas:

Karim Benzema Al Hilal Darwin Núñez

Seguí leyendo

Las más leídas

Alejandro Delorte en su pasaje por Peñarol
FÚTBOL

El inoxidable ex Peñarol que con 47 años firmó contrato con un club regional de Argentina

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos
DERECHOS DE TV

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador del Barcelona B
INFORME

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos