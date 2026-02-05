Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

A tres días de haber sido contratado por Al Hilal, el centrodelantero francés Karim Benzema tuvo un estreno espectacular al marcar tres goles en la victoria por 6-0, en condición de visitante, contra Al-Okhdood Club en partido correspondiente a la fecha 20 de la Saudi Pro League. El delantero uruguayo Darwin Núñez no estuvo ni en el banco de suplentes.

El ex Peñarol llegó a Al Hilal procedente de Liverpool a mediados de 2025 y desde entonces jugó 22 partidos en los que metió 7 goles y dio 5 asistencias.

Benzema rompió el mercado de pases del fútbol árabe pasando de Al-Ittihad a Al Hilal, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo quien juega en Al Nassr y que pelea por el título con Al Hilal y Al Ahli.

Ahora, Al Hilal sigue puntero con 50 puntos , Al Ahli lo escolta con 57 y Al Nassr , con un partido por jugar, es tercero con 46.

Darwin Núñez no estuvo ni en el banco de suplentes mientras se especula con su retorno al fútbol europeo y una firme posibilidad de que vaya a jugar a Fenerbahce de Turquía.

Benzema salió al campo de juego con la número 90 y marcó sus goles a los 31', 60' y 64'. A los 73' salió sustituido entrando en su lugar Sultan Mandash.

El ex Barcelona Malcom marcó a los 70' mientras que Salem Al Dawsari anotó dos goles para cerrar una abultada goleada.

El partido fue dirigido por Gustavo Tejera con Héctor Bergaló y Agustín Berisso. Diego Dunajec fue juez de VAR asistido por Javier Feres. El cuarto árbitro fue el local Abdullah Yahya Yahya Zarban.

Tejera fue el árbitro central de la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya 2025 donde Nacional se consagró campeón uruguayo al ganarle 1-0 a Peñarol, tras empatar 2-2 en la final de ida.

Ese día estuvo acompañado por Carlos Barreiro y Agustín Berisso como asistentes, Andrés Martínez de cuarto árbitro, mientras que Diego Dunajec estuvo a cargo del VAR asistido por Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

El clásico estuvo marcado por un penal no cobrado contra Leonardo Fernández, de Peñarol, cuando el partido estaba 0-0 e iban 8 minutos de juego.

Tejera, Bergaló, Berisso y Dunajec viajaron ahora a Arabia Saudita, una liga que suele importar arbitrajes de varias partes del mundo, y el presidente Ignacio Ruglio declaró en medios radiales que esa designación fue consecuencia de que en el clásico favoreció a Nacional no cobrando ese penal.