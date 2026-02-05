Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Darwin Núñez no juega en Al Hilal este jueves, en medio de las versiones sobre una posible salida del club de Arabia Saudita

Su ausencia llamó la atención ya que en estos momentos se habla de una posible salida del equipo saudí

5 de febrero 2026 - 13:40hs
Darwin Núñez no juega en Al Hilal&nbsp;

Darwin Núñez no juega en Al Hilal 

El delantero uruguayo Darwin Núñez no aparece en el plantel de Al Hilal que este jueves visita a Al-Okhdood Club desde las 14:30, partido por la Saudi Pro League en la que el equipo azul es líder con un punto más de Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Su ausencia entre los titulares y también al no estar entre los suplentes, llamó la atención ya que en estos momentos se habla de una posible salida del equipo saudí que dirige el italiano Simone Inzaghi

En el XI de Al Hilal aparece el francés Karim Benzema, quien fue fichado este lunes y que tendrá su debut con el número 90.

Darwin, que jugó el lunes ante Al Ahli con 76 minutos, compartió este jueves un video en el que se lo ve jugando con su pequeña hija.

Este miércoles participó de los entrenamientos junto a sus compañeros, según mostraron las redes de su club.

Horas decisivas para Darwin Núñez

El delantero de la selección uruguaya ha sido noticia en las últimas horas por las versiones que indican que dejará el equipo de Arabia Saudita al que llegó a mitad de 2025 tras dejar Liverpool.

Su nombre sonó para Fenerbahce de Turquía y en las últimas horas también se interesó por él Flamengo de Brasil.

El mercado de fichajes en Turquía cierra este viernes 6. Mientras mantuvo conversaciones con Fenerbahce, Darwin Núñez pidió no ser incluido en la convocatoria de Al Hilal para el partido de este jueves de la liga saudí ante el penúltimo de la tabla, Al-Akhdoud.

No obstante, Al-Hilal preferiría negociar el traspaso de Marcos Leonardo, no el de Darwin. Los saudíes incluso ofrecieron al brasileño a Fenerbahce, que dejó claro que prefiere al uruguayo.

A su vez, al entrenador del equipo árabe, Simone Inzaghi, le gusta Darwin Núñez y quiere que permanezca en el club.

Estos dos días que quedan serán decisivos para saber si el uruguayo sigue un tiempo más en su actual equipo, o si emigra con N'Golo Kanté -quien fue adquirido de Al-Ittihad, el mismo club que dejó el lunes Benzema- hacia el fútbol turco.

Por el momento, no está claro el futuro del delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que este año tendrá el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México como su gran objetivo.

