Ignacio Laquintana, que sonó para Peñarol, dijo que fue "una buena decisión" fichar con Huesca y que peleará para estar en el Mundial 2026
Ignacio Laquintana fue presentado en Huesca de España, equipo de la Segunda división
5 de febrero 2026 - 15:07hs
Ignacio Laquintana fue presentado en Huesca
Ignacio Laquintana fue presentado en Huesca
Ignacio Laquintana fue presentado en Huesca
El futbolista uruguayo Ignacio Laquintana, ex Peñarol y que en este período de pases sonó como un posible regreso a los carboneros, ha asegurado este jueves que es "una buena decisión" haber fichado por Huesca, de la segunda división española, según ha destacado ante los medios de comunicación.
"Tengo ganas de demostrar que puedo ayudar al equipo ahora aquí y que puedo hacer cosas importantes, y pelearé por ganarme un puesto en la selección de Uruguay para el próximo mundial", ha añadido el jugador, integrante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, última incorporación al club oscense del mercado invernal europeo.
Embed - Nacho Laquintana, en su presentación como jugador de la SD Huesca: "Tengo muchas ganas de ayudar"
Laquintana, que empezará a entrenar este viernes, se ha definido como un jugador "rápido" que puede jugar por las bandas y "ayudar al grupo", que le ha recibido "muy bien".
Ha añadido que está bien físicamente, que está entrenando desde el 2 de enero y que ha participado en partidos amistosos y está "listo" para jugar.
El uruguayo dijo estar "feliz y emocionado". "Con ganas de empezar y ayudar al equipo. Estoy feliz también por cómo me ha recibido el grupo y el entrenador".
"Quiero darlo todo aquí, es una oportunidad muy buena. La Segunda División tiene un muy buen nivel, está creciendo y me han hablado muy bien de la categoría".
Por su parte, el director deportivo del Huesca, Ángel Martín González, ha apuntado en relación con el mercado de fichajes invernal que el balance lo podrán hacer "un poco más adelante" cuando vean el resultado de los jugadores y si consiguen salir de la situación en la que están. "Eso dirá si el mercado ha sido bueno o malo, pero esperamos acertar", ha añadido
Fichar jugadores de la máxima categoría es un bagaje importante, según González, porque darán más competitividad a la hora de conseguir un puesto y tranquilidad a la hora de jugar.
"La gente que ha venido tiene un currículum importante y nos tienen que hacer mejorar", ha concluido.