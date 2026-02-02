Peñarol se ilusiona con el regreso de Ignacio Laquintana, un viejo verdugo de Nacional, ¿qué chances tiene de que se concrete?

Peñarol se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya al ganarle el domingo por penales a Nacional el domingo en el Estadio Centenario. Sin embargo, el plantel no está cerrado y la dirigencia sigue trabajando para contratar más jugadores. En tal sentido, Ignacio Laquintana se sumó como una posibilidad para reforzar el puesto de extremo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Laquintana jugó entre 2021 y 2023 en Peñarol dejando un buen recuerdo tanto por su velocidad como por sus rendimientos en los clásicos.

Actualmente tiene 27 años y juega en Red Bull Bragantino de Brasil.

PEÑAROL Después del clásico ante Nacional, cinco jugadores de Peñarol están en duda para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

PEÑAROL "Bañito de humildad lindo": el picante posteo del ex Peñarol Randall Rodríguez, quien estuvo en la platea en la final ante Nacional por la Supercopa uruguaya

En el segundo semestre de 2024 estuvo cedido a préstamo en Santos, en la Serie B, donde disputó 11 partidos.

En Peñarol, donde llegó tras una larga negociación con Defensor Sporting, jugó 73 partidos, metió ocho goles y dio siete asistencias.

El jugador tiene contrato con el club brasileño hasta el 31 de diciembre de 2027.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo este lunes a La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes que Peñarol ya tiene un acuerdo con Red Bull Bragantino. "Creen que lo mejor para el jugador es venir acá y agarrar minutos. Su agente tiene algunas posibilidades de mercados fuertes, que le darían competencia de mayor calidad y tienen que terminar de explorar eso".

Al jugador lo representa Marcelo Tejera.

Sin embargo, desde la interna de Peñarol, se le bajó el perfil a esa declaración de Ruglio. Un consejero dijo a Referí: "Lo queremos, pero la prioridad es que vaya Europa, por lo que lo veo muy difícil. Pero hay que esperar que cierren todos los mercados de Europa y ahí veremos si la posibilidad sigue en pie".

Los clásicos de Ignacio Laquintana con Peñarol

Torneo Resultado Rendimiento Torneo Apertura 2023 Peñarol 2-0 Un gol Serie Río de la Plata 2024 2-2 y 4-3 por penales Dos goles Torneo Clausura 2022 Nacional 3-1 Torneo Apertura 2022 Peñarol 1-0 Le hicieron el penal del gol Copa Tricampeones del Mundo 2022 Peñarol 1-0 Serie Río de la Plata 2022 0-0 Torneo Clausura 2021 0-0

¿Cuándo cierran los mercados de fichajes del fútbol a nivel mundial?

Esos cierres son inminentes. La Premier League (Inglaterra), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia) cierran este lunes a la hora 16 de Uruguay.

La Saudi Pro League de Arabia Saudita cierra este martes a las 18.00 de Uruguay.

LaLiga de España cierra este martes a la hora 20.00 de Uruguay, al igual que las ligas de Bélgica, Dinamarca y Albania.

Otros mercados cierran este martes: Escocia, Portugal, Países Bajos y otros marcados más exóticos como Gales, Irlanda del Norte o Andorra.

El de Turquía cierra el viernes 6 de febrero, al igual que Grecia, Austria y Bosnia-Herzegovina.

El mercado de Emiratos Árabes Unidos y el de Rumania cierra el lunes 9 de febrero.

En México, otro mercado fuerte contra el que Uruguay no compite, el período de pases cierra el martes 10 de febrero.

En Suiza el cierre es el 16 de febrero y en Rusia tienen tiempo de fichar hasta el 19 de febrero.

En Uruguay, el cierre del período de pases está marcado para el 24 de febrero.

El de Brasil recién cierra el 3 de marzo.