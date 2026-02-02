Peñarol saludó a Fernando Morena por su cumpleaños, el máximo goleador en la historia del Campeonato Uruguayo y el uruguayo que más goles clásicos anotó; Conmebol se sumó a la felicitación

Fernando Morena con la camiseta de Peñarol

Peñarol recordó este lunes a Fernando Morena, el gran ídolo de la hinchada de los últimos 53 años y que cumple en esta jornada 74. Se trata de una institución dentro de otra por lo que significó para los manyas desde su llegada en enero de 1973.

En su carrera en los aurinegros, El Potrillo anotó 452 goles (350 oficiales).

A su vez, no solo fue jugador, sino que también fue entrenador y sacó campeón de la Liguilla a los carboneros en 2005.

Últimamente, hasta tener un problema de salud, se desempeñó como director de Relaciones Institucionales y Deportivas.

Su hijo Diego Morena también llegó a formar parte del primer equipo aurinegro.

El saludo de Peñarol y de la Conmebol

Peñarol, como es tradición, saludó este lunes el cumpleaños de Fernando Morena en sus redes sociales.

Morena es poseedor de muchos récords en su haber por lo que fueron sus goles.

A hoy sigue siendo el máximo goleador en la historia del Campeonato Uruguayo con 230 tantos. Fue siete veces campeón uruguayo con Peñarol, cinco veces de la Liguilla, una de la Copa Libertadores de América y otra de la Copa Intercontinental.

También fue siete veces goleador del Campeonato Uruguayo (tiene el récord desde 1978 de 36 anotaciones en un solo torneo) y es el jugador uruguayo que más goles anotó en los clásicos ante Nacional: 27.

Cada vez que Morena convirtió un gol en un clásico, Peñarol no perdió.

Hoy cumple años Fernando Morena, el goleador de toda la historia.





También es el uruguayo que más tantos anotó en un encuentro por el citado torneo: siete a Huracán Buceo el 16 de julio de 1978.

Fernando Morena fue tres veces goleador de la Copa Libertadores en 1974, 1975 y 1982, y es el futbolista uruguayo que más goles convirtió en la misma, 37 en 77 encuentros, siendo segundo en la historia detrás de otro ex Peñarol, Alberto Spencer, con 54.

Con Valencia de España ganó, con un gol suyo, la Supercopa Europea en 1980.

En tanto, con la selección de Uruguay consiguió la Copa América de 1983, luego de haber disputado un único Mundial en Alemania 74.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también lo felicitó este lunes por su cumpleaños.