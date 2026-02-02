Caja de Profesionales: nuevo directorio dijo que hay viabilidad, pese a decisiones erróneas de gestiones anteriores

La Caja de Profesionales es viable pese al déficit financiero que enfrenta, según la visión del presidente del organismo, Andrés Pérez , que asumió este lunes junto al resto de los integrantes del directorio. Como medidas para cambiar la pisada, el odontólogo planteó ajustar el valor de los timbres y que la recaudación del IASS se traslade a la institución .

Además de Pérez, este lunes asumió el resto del directorio en representación de los afiliados. Los demás integrantes son Alejandro Haro, Fernando Rodríguez Sanguinetti y Elizabeth Alberto por los activos, mientras que Juan Manuel Rodríguez ocupará el lugar de representante de los jubilados .

El actual presidente dijo “con franqueza, claridad y sin dramatismos” que la Caja de Profesionales enfrenta un déficit financiero y con herramientas disponibles que son insuficientes . Añadió que a esos aspectos se suman “decisiones erróneas de gestiones anteriores, retiros de fondos por parte del Estado en otras épocas que no han sido reintegrados y un crecimiento de los egresos que han superados las posibilidades”.

Sin embargo consideró -según su visión avalada en números- que la institución es viable. “No estamos ante un final inevitable; estamos ante un desafío que requiere decisiones responsables “ , dijo Pérez.

En ese escenario propuso algunas medidas orientadas a ordenar las cuentas y fortalecer los ingresos.

directorio Integrantes del nuevo directorio de la Caja de Profesionales FocoUY

Una es la actualización del valor de los timbres profesionales. Mencionó que históricamente los timbres representaron entre el 48% y el 50% de los ingresos de la institución, pero actualmente equivalen al 30%. “Se encuentran desajustados aproximadamente en un 70% respecto a su valor real”, señaló. La intención, entonces, es ajustar el valor de manera considerable para equilibrar el sistema y quitar presión contributiva a los aportantes activos y pasivos.

La otra medida en realidad es un pedido: redireccionar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). “Si ese impuesto grava las jubilaciones y pensiones de jubilados de la Caja de Profesionales, es justo y razonable que lo recaudado vuelva al sistema que generó esos descuentos”, afirmó Pérez.

Para Pérez, con esas dos medidas la Caja de Profesionales es autosustentable y “no necesita que el Estado, aparte de dar lo que corresponde, ponga un solo peso”.

El odontólogo también expuso que se debe derribar el “falso relato” que señala a los profesionales, tanto activos como pasivos, como privilegiados. “Los números son claros y esto no es así. Será nuestra responsabilidad comunicar de manera clara y con argumentos sólidos (para contrarrestar) que esa idea es falaz”, indicó.