Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / Member / BPS

BPS pagó más de US$ 349 millones en subsidios por enfermedad durante 2025

Los pagos realizados por el Banco de Previsión Social (BPS) aumentaron 17,4% en comparación con 2024

30 de enero 2026 - 5:00hs
Aumentaron los pagos del BPS por subsidios por enfermedad

Aumentaron los pagos del BPS por subsidios por enfermedad

Pexels

Según la información oficial, el organismo pagó partidas de enfermedad por $ 13.658 millones, con una suba interanual de 17,4%. La cantidad equivale a US$ 349,8 millones al tipo de cambio de cierre de año. En diciembre se dispuso la mayor cifra ($ 1.247 millones).

El promedio mensual de personas que accedieron al subsidio fue de 49.041. En el último mes del año hubo 53.761 con un incremento interanual de 13,3%. El mes con mayor cantidad de registrados fue junio con 60.098 personas.

Más noticias
BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

diputado denuncio al bps ante inddhh por jubilados del interior que podrian verse obligados a trasladarse 30 km para cobrar
SEGURIDAD SOCIAL

Diputado denunció al BPS ante INDDHH por jubilados del interior que "podrían verse obligados a trasladarse 30 km para cobrar"

En el cierre del año, Montevideo tuvo 23.719 beneficiarios y fue el departamento con mayor cantidad. Luego se ubicaron Canelones con 11.201, Maldonado con 3.329 y San José con 2.344.

En sentido opuesto, Flores tuvo la menor cantidad con 225 registrados, seguido por Treinta y Tres con 422 y Lavalleja con 666.

En el desglose por sexo, hubo más cantidad de mujeres en el subsidio que hombres. El total de trabajadoras en diciembre fue de 33.361, lo que representó el 62% del total. Los 20.400 beneficiarios restantes fueron hombres con el 28% del total.

_CDS0419-e.webp
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS)

Además, el 95% de las enfermedades fueron patologías no vinculadas al covid-19 y el 5% restantes a otras indirectas al virus.

La franja etaria con mayor cantidad de beneficiarios fue la de entre 30 a 30 años con 13.929 personas. Luego estuvo la de entre 40 a 49 años con 12.624.

Cuánto se cobra y cómo se accede a los subsidios

Según informa el BPS, los beneficiarios del subsidio perciben el equivalente al 70% de todos sus ingresos que constituyan materia gravada (no se computa el aguinaldo), con un tope de $ 67.754. Esta cifra fue actualizada este mes, ya que hasta diciembre del año pasado era de $ 64.911. El beneficio se calcula en base al promedio del total percibido en los 180 días anteriores al último día del mes anterior al de la enfermedad o el accidente.

El trabajador podrá estar certificado hasta un año, con uno más de prórroga si la certificación es consecutiva o hasta cuatro años interrumpidos por la misma enfermedad.

El organismo explica que pueden acceder al beneficio los jornaleros o destajistas con 75 jornadas efectivas trabajadas en el año anterior y los trabajadores mensuales que hayan tenido 3 meses de actividad efectiva en el año inmediato a la enfermedad. También los titulares de empresas unipersonales o monotributistas que estén al día con los aportes y hayan cotizado durante tres meses de actividad en el año anterior a la enfermedad.

Por último informa que las embarazadas tienen derecho al cobro del subsidio aunque no lleguen a cotizar los mínimos de jornales establecidos.

Temas:

BPS subsidios Enfermedad

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos