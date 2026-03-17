Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos. AFP

Las empresas de ómnibus interdepartamentales COT y Turismar decidieron prohibir el traslado de bicicletas eléctricas plegables y monopatines eléctricos en sus unidades , confirmó El Observador con las organizaciones de transporte de pasajeros.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Cadena del Mar, esta restricción se tomó por parte de las organizaciones al considerarlos objetos "peligrosos", producto de sus baterías de litio .

"Estos dispositivos son considerados mercancías peligrosas (…) La experiencia internacional (Madrid 2023, Londres 2022) demuestran que un incendio de batería de litio es incontrolable dentro de una unidad, lo que ha motivado la prohibición en varias ciudades ", explica un comunicado interno de Turismar al que tuvo acceso el consignado medio.

#ATENCION Desde ayer lunes no se puede llevar monopatín ni bicicletas plegables eléctricas en las empresas COT y TURISMAR, por riesgo de que las baterías tomen fuego. Por el momento solamente COPSA REGION ESTE los transporta sin inconvenientes. pic.twitter.com/CFOPVt4HLU

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Esta medida por parte de ambas compañías comenzó a regir desde la primera hora de la jornada del lunes .

Hasta el momento, las autoridades del gobierno no han manifestado una postura sobre esta situación y la posibilidad de definir un régimen unificado en cuanto a las bicicletas eléctricas plegables y monopatines eléctricos.

Las baterías de litio son dispositivos recargables de alta densidad energética que acumulan mucha energía en un espacio reducido; producto de esto, suelen acumular mucho calor.