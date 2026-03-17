Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  21°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / BATERÍAS DE LITIO

Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

Esta medida por parte de ambas compañías comenzó a regir desde la jornada del lunes y responde a la peligrosidad de las baterías de litio

17 de marzo 2026 - 11:14hs
El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos.
El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos. AFP

Las empresas de ómnibus interdepartamentales COT y Turismar decidieron prohibir el traslado de bicicletas eléctricas plegables y monopatines eléctricos en sus unidades, confirmó El Observador con las organizaciones de transporte de pasajeros.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Cadena del Mar, esta restricción se tomó por parte de las organizaciones al considerarlos objetos "peligrosos", producto de sus baterías de litio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2033879320469352705?s=20&partner=&hide_thread=false

"Estos dispositivos son considerados mercancías peligrosas (…) La experiencia internacional (Madrid 2023, Londres 2022) demuestran que un incendio de batería de litio es incontrolable dentro de una unidad, lo que ha motivado la prohibición en varias ciudades", explica un comunicado interno de Turismar al que tuvo acceso el consignado medio.

Más noticias
Aduanas incautó mercadería
INCAUTACIÓN

Aduanas incautó mercadería valuada en más de $ 5 millones que era trasladada en un ómnibus de excursión

hasta el hospital no pararon: destacan reaccion de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia medica de pasajero
REDES SOCIALES

"Hasta el hospital no pararon": destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero

Esta medida por parte de ambas compañías comenzó a regir desde la primera hora de la jornada del lunes.

Hasta el momento, las autoridades del gobierno no han manifestado una postura sobre esta situación y la posibilidad de definir un régimen unificado en cuanto a las bicicletas eléctricas plegables y monopatines eléctricos.

Las baterías de litio son dispositivos recargables de alta densidad energética que acumulan mucha energía en un espacio reducido; producto de esto, suelen acumular mucho calor.

Temas:

ómnibus bicicletas Monopatines

Seguí leyendo

Las más leídas

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias sanciones graves y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo
ARMADA

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias "sanciones graves" y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo

Fiscal Alicia Ghione
INVESTIGACIÓN PENAL

Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncia contra la fiscal del caso Penadés Alicia Ghione

Terminal Colón. 
TRANSPORTE

La Terminal Colón le cuesta $14 millones por año a la IM y buscan transformarla en un "gran polo cívico" ante falta de pasajeros

El operativo policial desplegado en Aires Puros
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos