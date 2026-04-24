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Paro total de dos empresas de ómnibus: trabajadores de Copsa reclaman salarios impagos y de UCOT medidas de seguridad tras agresión a chofer

Trabajadores de ambas empresas llevaron adelante medidas de paro desde este viernes

24 de abril de 2026 12:31 hs
20250729 Copsa, transporte público suburbano, omnibus interdepartamental
Foto: Inés Guimaraens

Según indicó el sindicato de Copsa en un comunicado, al que accedió El Observador, la medida responde a atrasos en los haberes y se acompaña de una concentración en la terminal Río Branco, donde los trabajadores prevén realizar una movilización.

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La agresión contra un chofer de UCOT ocurrió en la intersección de Bulevar Artigas y Burgues, cuando la unidad en la que circulaba el conductor se habría rozado con un auto. De acuerdo con lo informado, el conductor del vehículo particular subió al ómnibus y golpeó al chofer hasta dejarlo inconsciente. Luego huyó por una ventanilla. Sin control, la unidad terminó chocando contra otro ómnibus.

En un comunicado, el sindicato señaló que “nuestro compañero fue víctima de una brutal agresión por parte de un individuo mientras cumplía con sus tareas laborales, la cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus”.

El gremio agregó que el episodio “puso en riesgo” la vida del conductor “y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia”, y reclamó a las autoridades “el inmediato esclarecimiento de lo sucedido, la identificación y sanción del responsable y la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”.

Repudiamos todo acto de violencia y exigimos la máxima condena a quien cometió este acto criminal”, añadieron.

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Los trabajadores de UCOT se reunieron en asamblea este mediodía para evaluar “los pasos a seguir” y prevén realizar una movilización. “No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad”, indicaron.

Según consignó Informativo Sarandí, el agresor fue retenido por transeúntes y posteriormente detenido por la Policía. El chofer, en tanto, fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE), donde se le diagnosticaron múltiples fracturas en el rostro.

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