Nuevos incidentes en el marco del paro de los transportistas de carga: grabaron dos peleas entre conductores

En las últimas horas se registraron nuevos incidentes en los departamentos de Lavalleja y Soriano en el marco del paro a nivel nacional que llevan adelante los transportistas de carga .

Desde este lunes, el colectivo de transportistas llevó adelante medidas de paro y cortes de rutas a nivel nacional en reclamo por la nueva guía electrónica para las cargas que busca implementar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ).

En este contexto, y de acuerdo a lo informado en primera instancia por RS Medios Radio Sur, en Minas hubo un conflicto entre transportistas, quienes terminaron a los golpes .

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Según se ve en el video difundido por el consignado medio, el conflicto se desencadena cuando el conductor de un camión con cargamento de troncos le reclama a compañeros la imposibilidad de pasar por la ruta ante la presencia de varios vehículos que obstruyen el paso .

"Yo quiero pasar, no paré ayer y no voy a parar mañana", señaló el trabajador mientras se encaraba con otros transportistas.

Tras esto, el hombre se bajó de su vehículo y terminó a los golpes con uno de los presentes. "Está desacatado", reclamó uno de los transportistas. La disputa finalmente fue detenida por personal policial que se encontraba en la zona.

Pelea de transportistas en Minas

Después se registró una nueva pelea, pero en la zona de Mercedes, con dos choferes que casi terminan a los golpes tras una fuerte discusión.

En el breve video, también difundido por el consignado medio, se ve a los dos discutiendo en la noche mientras varias personas los agarraban para que la situación no escale.

Pelea de transportistas en Mercedes Pelea de transportistas en Mercedes Facebook: RS Medios Radio Sur

Previo a esto, y en la jornada del lunes, denunciaron en Paysandú la aparición de un muñeco ahorcado en una grúa.

Este hecho fue informado por el edil sanducero del Frente Amplio (FA), Mauro Valiente Silva, quien en sus redes sociales compartió una imagen del muñeco junto a un fuerte descargo.

Acuerdo entre MTOP y transportistas por guía de carga

Tras el fuerte conflicto instalado, el MTOP y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) acordaron en una reunión este martes postergar la obligatoriedad de la guía electrónica de carga.

"Llegado a los acuerdos sobre su diseño e implementación, se definirá su puesta en vigencia en forma progresiva y previa instancia de valoración de acuerdo a las diferentes escalas de las empresas del sector, lo que no significará su obligatoriedad sino hasta que estén las condiciones de prueba cumplidas por parte de la mayoría de las empresas habilitadas", señalan desde la cartera en un comunicado.

De esta forma, explican, se establece que el actual periodo es de "prueba", por lo que se irán realizando "ensayos y ajustes" que cumplan el objetivo de "minimizar los costos indirectos" para los trabajadores.

"Se mantendrá el ámbito de intercambio entre representantes de la gremial y el Mtop, cuyo objetivo será identificar medidas de apoyo e incentivos a su gradual utilización; para este objetivo, el Mtop podrá convocar a otros organismos públicos que se relacionan con la actividad", aseguran.

Finalmente, y en cuanto a los aspectos relacionados con las "jornadas de trabajo, las formas de remuneración y las dinámicas laborales", buscarán generar "acuerdos y soluciones", evitando que "las empresas de transporte enfrenten inseguridades jurídicas con la instrumentación de la guía de carga".

"Se promoverá con mayor dinamismo la participación de los actores sociales (trabajadores-empresarios) conjuntamente con los organismos involucrados (MTSS-MTOP) a los efectos de analizar las características particulares por cada subsector específico del transporte de carga y elaborar una hoja de ruta consistente con el abordaje de las mismas", cerraron.