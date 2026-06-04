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Dos estudiantes se pelearon a la salida del liceo y uno de ellos tenía un facón: Fiscalía investiga el caso

El caso está en manos de la Fiscalía departamental de turno que por esta hora investiga los detalles detrás del incidente.

4 de junio de 2026 12:38 hs
Policía

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Foto: FocoUy

Dos estudiantes liceales de 18 años se pelearon a la salida del centro educativo en Rivera. Según informó la Jefatura de Policía departamental, uno de los implicados utilizó un facón durante la disputa.

El hecho tuvo lugar durante la noche de este miércoles en el Liceo Nº2, en el barrio Rivera Chico.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los jóvenes se encontraba dentro de la institución cuando, en cierto momento, decidió salir rumbo a la vía pública para "resolver una discrepancia" con otro alumno.

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En este contexto uno de los estudiantes sacó un facón y ambos empezaron a pelear, agrega la misiva policial.

Finalmente, la disputa fue detenida por un funcionario de seguridad del centro educativo, quien alertó a la Policía.

A la escena se dirigió personal policial que detuvo a los jóvenes e incautó el arma blanca utilizada en la pelea.

El estudiante que recibió los ataques con el facón sufrió una "leve escoriación frontal derecha" y una "leve escoriación en el dedo índice de la mano derecha".

El caso está en manos de la Fiscalía departamental de turno, que investiga los detalles detrás del incidente.

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