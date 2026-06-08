Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos que se verán afectados

Este miércoles 10 de junio el PIT-CNT llevará adelante un paro general parcial desde las 09:00 hasta las 13:00, aunque algunos servicios se verán afectados durante toda la jornada, dado que sindicatos como el de maestros o el de profesores de Secundaria harán paro 24 horas.
La medida incluirá una movilización en Santín Carlos Rossi, frente al local Apex (programa universitario de la Universidad de la República) en el Cerro.
Uno de los lemas de esta convocatoria es: "Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario", pero, además, incluirá algunos reclamos hacia el gobierno como la aplicación de un impuesto de 1% al 1% más rico, la reducción de la jornada laboral y también "por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo".
Esto último está relacionado con la preocupación expresada por el PIT-CNT luego de conocer los lineamientos del gobierno de Yamandú Orsi para la Rendición de Cuentas que se presentará el 30 de junio.
Según dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, luego de un Consejo de Ministros reciente por este tema, habrá reasignaciones presupuestales para cumplir con un "gasto adicional" de unos US$ 30 millones para concretar algunas de las propuestas acordadas en el marco del Diálogo Social y definió priorizar la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.
"Los mensajes principales son que se mantienen los compromisos presupuestales respecto al incremento (ya votado) de 2027 y se abre un espacio para las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social que se hará mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo", resumió Oddone en una conferencia de prensa el pasado miércoles 27 de mayo.
El secretario general del PIT-CNT y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, había definido a los lineamientos del Ministerio de Economía como "bastante complejos", dado que la rendición deberá ser de "costo cero".
"No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior", criticó y señaló que si algunos organismos no habían usado "totalmente" el presupuesto asignado durante el último Presupuesto, entonces terminarían perdiendo recursos.
Servicios afectados por el paro del PIT-CNT
COFE emitió un comunicado este lunes en el que detalló cómo será la afectación de los servicios públicos el miércoles 10 de junio.
- Salud Pública: los servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se verán afectados de 06:00 a 18:00. "Solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial, en ese horario", señaló el sindicato.
- INAU: no funcionarán ninguna de las oficinas centrales ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial. Entre las 07:00 y las 19:00 los servicios del INAU y el INISA atenderán a los internos en régimen de guardia gremial.
- Registros Públicos: no atenderán al público durante toda la jornada, solo se reciben vencimientos y caducidades.
- Corte Electoral: para durante toda la jornada.
- Operadores Penitenciarios del Ministerio del Interior: paran 24 horas en régimen de guardia gremial.
- Otros ministerios: el paro será entre las 09:00 y las 13:00, al igual que el servicio público de meteorología.
- Paro de maestros sindicalizados por 24 horas: en el caso de la Asociación de Maestros del Uruguay el paro para el miércoles 10 se fijó por 24 horas en reclamo de "acciones ante la urgencia edilicia". "¡Plan de obras y reparaciones ya!", reza el afiche que difundió el sindicato en sus redes.
- Profesores de liceos públicos también paran 24 horas: desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también anunciaron que el paro será por 24 horas en reclamo por el "cero presupuesto".