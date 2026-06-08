Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos que se verán afectados

Este miércoles 10 de junio el PIT-CNT llevará adelante un paro general parcial desde las 09:00 hasta las 13:00 , aunque algunos servicios se verán afectados durante toda la jornada, dado que sindicatos como el de maestros o el de profesores de Secundaria harán paro 24 horas .

La medida incluirá una movilización en Santín Carlos Rossi , frente al local Apex (programa universitario de la Universidad de la República) en el Cerro.

Uno de los lemas de esta convocatoria es: "Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario", pero, además, incluirá algunos reclamos hacia el gobierno como la aplicación de un impuesto de 1% al 1% más rico , la reducción de la jornada laboral y también "por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo ".

Consejo de Ministros por Rendición de Cuentas: Oddone afirma que no tendrá ampliación del gasto por fuera de lo previsto en el Presupuesto para 2027

Esto último está relacionado con la preocupación expresada por el PIT-CNT luego de conocer los lineamientos del gobierno de Yamandú Orsi para la Rendición de Cuentas que se presentará el 30 de junio .

Según dijo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, luego de un Consejo de Ministros reciente por este tema, habrá reasignaciones presupuestales para cumplir con un "gasto adicional" de unos US$ 30 millones para concretar algunas de las propuestas acordadas en el marco del Diálogo Social y definió priorizar la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.

"Los mensajes principales son que se mantienen los compromisos presupuestales respecto al incremento (ya votado) de 2027 y se abre un espacio para las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social que se hará mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo", resumió Oddone en una conferencia de prensa el pasado miércoles 27 de mayo.

El secretario general del PIT-CNT y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, había definido a los lineamientos del Ministerio de Economía como "bastante complejos", dado que la rendición deberá ser de "costo cero".

"No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior", criticó y señaló que si algunos organismos no habían usado "totalmente" el presupuesto asignado durante el último Presupuesto, entonces terminarían perdiendo recursos.

Servicios afectados por el paro del PIT-CNT

COFE emitió un comunicado este lunes en el que detalló cómo será la afectación de los servicios públicos el miércoles 10 de junio.