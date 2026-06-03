Semana de paros en Uruguay: transportistas, PIT-CNT y Sunca anunciaron medidas y movilizaciones

La próxima semana en Uruguay estará marcada por distintas medidas sindicales y gremiales . Entre el 8 y el 10 de junio se desarrollarán tres paros con movilizaciones, concentraciones y posibles afectaciones en el tránsito.

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La primera medida tendrá lugar el próximo lunes 8 de junio , cuando los transportistas de carga realicen un paro nacional con concentraciones en rutas y accesos a Montevideo .

Según informó Rivera Noticias, la movilización responde a un rechazo de la nueva Guía Electrónica de Carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), además de reclamos vinculados al sector y al aumento de los combustibles .

Presidente de Fancap acusó a los estacioneros de "generar pánico" por el paro y dijo que "se merecen una denuncia penal"

Horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles, el sindicato de Ancap ratificó el paro de 24 horas desde este viernes

Durante la jornada se prevén concentraciones y cortes temporales en rutas nacionales y en los accesos a la capital.

Tras esto, el 10 de junio tendrá lugar un paro general parcial convocado por el PIT-CNT. La central sindical definió una detención de actividades entre las 9:00 y las 13:00 horas, acompañada de una movilización.

La medida se enmarca en una plataforma reivindicativa que reclama: "Transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario".

Ese mismo día, el Sunca realizará un paro nacional parcial con movilización. La medida fue resuelta por el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato tras denunciar un "estancamiento de la negociación colectiva".

Desde el gremio señalaron además que las cámaras empresariales mantienen una postura de "no avance" en las negociaciones.

Como parte de las acciones previstas, el sindicato llevará adelante asambleas no coordinadas en los lugares de trabajo, así como concentraciones zonales y volanteadas en distintos puntos del país.

"El Sunca se declara en alerta permanente ante el proceso de negociación. En estos Consejos de Salarios movamos la aguja", expresó el sindicato en un comunicado.