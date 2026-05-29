"No ayuda nada la decisión del sindicato", dijo Cardona sobre paro de Fancap antes de que se conozcan nuevos precios de combustibles

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que el gobierno todavía está afinando los detalles para comunicar los nuevos precios de los combustibles que regirán desde el 1° de junio, pero adelantó que es "probable" que algunos suban y otros no.

El anuncio de los nuevos precios de combustibles llega antecededido de una medida sindical fijada por la Federación Ancap (Fancap) , el sindicato de trabajadores de la petrolera estatal, de realizar un paro de 24 horas desde las 14:00 del viernes hasta las 14:00 del sábado. Los trabajadores están en desacuerdo con la reestructura prevista para la refinería de La Tablada.

" Me parece que no ayuda nada la decisión del sindicato ", sostuvo la ministra de Industria en una rueda de prensa desde Torre Ejecutiva sobre la decisión de Fancap y su impacto en la distribución de combustibles.

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Sobre los precios que se fijarán, la ministra explicó que ya está disponible el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) , que señaló que debería aumentar 6% el precio de la nafta, 22% el del gasoil y 10% el supergás.

"Como siempre, estamos tratando de mes a mes de suavizar el impacto en la gente, que no se traslade al bolsillo de la gente", argumentó la ministra.

La ministra afirmó que "es probable" que algunos precios suban y otros no, pero no adelantó cuales de ellos serían. La decisión es "considerando la producción nacional, el bolsillo de la ciudadanía, el boleto y el comienzo del frío".

"Queremos tener coherencia con el año pasado y seguir absorbiendo parte de ese shock que tiene que ver con la guerra y el precio del petróleo", aseguró la jerarca.

1628795052626.webp Bolsas de pórtland de 25 kilos. Presidencia

El Ministerio de Industria le había pedido la semana pasada al Congreso de Intendentes que mediante un acuerdo los gobiernos departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento pórtland producido por Ancap.

El acuerdo marco propuesto establecería un mecanismo de reserva de compra que no implica necesariamente exclusividad ni condicionamiento de los presupuestos departamentales.

"Hablé con algunos de los intendentes por teléfono, obviamente están viendo el ida y vuelta con Ancap de cuál es la oferta que le podemos hacer y que a ellos también les sirva. Es bueno que tengan el recibimiento de la carta", dijo Cardona este viernes.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, había afirmado que si se garantiza "un buen precio" los gobiernos departamentales estarían dispuestos a comprar el material de Ancap.

La secretaria de Estado contó que ya tienen una lista de obras a disposición. "Ahora veremos dónde se puede usar pórtland y cómo va a ofrecer Ancap su producto para que sea competitivo en este mercado", sentenció.