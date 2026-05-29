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Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, tuvo su tarde soñada con cuatro goles para Inter Miami Academy y se llevó por primera vez la pelota; mirá el video de lo que dijo

La categoría sub 13 del club estadounidense clasificó a los cuartos de final de la MLS Next

29 de mayo de 2026 15:13 hs

Benjamín Suárez, el hijo varón mayor de los dos varones que tiene Luis Suárez, volvió a convertir para Inter Miami Academy, pero esta vez, tuvo una jornada soñada anotando cuatro goles para su equipo y se llevó por primera vez la pelota.

El pequeño delantero de las garzas, que juega con el número 9, vivió su mejor partido desde que defiende a esa casaca.

De esa manera, Inter Miami Academy en su categoría sub 13, clasificó a cuartos de final de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero en el torneo MLS Next.

Lo que dijo Benjamín Suárez

Luego de la victoria de Inter Miami Academy para clasificar a los cuartos de final de la MLS Next con cuatro goles de Benjamín Suárez en la sub 13, el delantero habló.

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Fue el mejor de la cancha y tuvo palabras de elogio hacia sus compañeros.

benjamin suarez
Benjam&iacute;n Su&aacute;rez se llev&oacute; la pelota por sus cuatro goles para Inter Miami Academy en la MLS Next

Benjamín Suárez se llevó la pelota por sus cuatro goles para Inter Miami Academy en la MLS Next

"Hoy hice cuatro goles, pero todos al fin y al cabo son asistencias de alguien y es mérito de todo el equipo", comenzó diciendo Benjamín.

Y continuó: "Es muy especial que venga mi familia, especialmente que viajen cinco horas para verme y todos los goles son para ellos, y todo el esfuerzo que hago es gracias a ellos, porque ellos también hacen un sacrificio por mí y mis entrenamientos".

"Mis goles son para intentar salir campeones de este torneo y obviamente llegar al profesional", terminó.

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