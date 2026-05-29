Presidenta de Inumet explicó cómo podría afectar el fenómeno climático El Niño en Uruguay durante 2026

La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, se refirió al fenómeno climático de El Niño y —aunque se desconoce cuál será su intensidad— explicó cómo podría afectar a Uruguay.
"El Niño se da en el Océano Pacífico Tropical. Todavía no está establecido como fenómeno en esa región. Entre abril y mayo el océano y la atmósfera en los trópicos no conversan mucho, pero por eso tenemos que esperar a que se genere esa conversación, porque es la atmósfera la que lo va a hacer crecer y así podremos determinar la intensidad que va a tener", explicó Renom, quien añadió que es "claro" que el "2026 va a ser un año Niño a nivel global".
En cuanto al posible impacto del evento meteorológico, mencionó que causará un impacto en las temperaturas en el invierno, "siempre por encima de lo normal", y generará que las precipitaciones previstas estén "por encima de lo normal", especialmente al norte del país, entre septiembre y enero.
Después, señaló, el fenómeno impactará en abril del 2027 con "precipitaciones por encima de lo normal". "En abril la distribución es más clara en todo el país", dijo.
Renom luego reiteró que aún se desconoce la eventual intensidad que pueda tener y mencionó que esta será determinada próximamente en base a las "anomalías de las temperaturas en la superficie del mar" del Pacífico Tropical.
"Entre 0 ,5 y 1 grado es un Niño débil, entre 1 grado y 1,5 moderado, de 1,5 a 2 fuerte y mayor a 2 es muy fuerte", dijo. Los últimos "Niños fuertes" se registraron en 1982-83, 1997-98, 2015-2016 y en 2023-2024".
"Todavía no está establecido el fenómeno en el Pacífico Tropical. En unos meses más, en junio, julio, vamos a saber bien cómo viene esa dinámica para ver si puede llegar a ser muy intenso o no", aseveró y reiteró que el evento "va a venir".
Ante el eventual impacto de El Niño en la región, Inumet ha mantenido reuniones con "distintos ministerios" para tomar medidas de "prevención", reconoció Renom.