Presidenta de Inumet explicó cómo podría afectar el fenómeno climático El Niño en Uruguay durante 2026

La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ), Madeleine Renom, se refirió al fenómeno climático de El Niño y —aunque se desconoce cuál será su intensidad— explicó cómo podría afectar a Uruguay.

"El Niño se da en el Océano Pacífico Tropical. Todavía no está establecido como fenómeno en esa región. Entre abril y mayo el océano y la atmósfera en los trópicos no conversan mucho, pero por eso tenemos que esperar a que se genere esa conversación, porque es la atmósfera la que lo va a hacer crecer y así podremos determinar la intensidad que va a tener ", explicó Renom, quien añadió que es "claro" que el "2026 va a ser un año Niño a nivel global" .

En cuanto al posible impacto del evento meteorológico, mencionó que causará un impacto en las temperaturas en el invierno, "siempre por encima de lo normal" , y generará que las precipitaciones previstas estén "por encima de lo normal" , especialmente al norte del país, entre septiembre y enero.

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Después, señaló, el fenómeno impactará en abril del 2027 con "precipitaciones por encima de lo normal" . "En abril la distribución es más clara en todo el país", dijo.

Renom luego reiteró que aún se desconoce la eventual intensidad que pueda tener y mencionó que esta será determinada próximamente en base a las "anomalías de las temperaturas en la superficie del mar" del Pacífico Tropical.

"Entre 0 ,5 y 1 grado es un Niño débil, entre 1 grado y 1,5 moderado, de 1,5 a 2 fuerte y mayor a 2 es muy fuerte", dijo. Los últimos "Niños fuertes" se registraron en 1982-83, 1997-98, 2015-2016 y en 2023-2024".

"Todavía no está establecido el fenómeno en el Pacífico Tropical. En unos meses más, en junio, julio, vamos a saber bien cómo viene esa dinámica para ver si puede llegar a ser muy intenso o no", aseveró y reiteró que el evento "va a venir".

Ante el eventual impacto de El Niño en la región, Inumet ha mantenido reuniones con "distintos ministerios" para tomar medidas de "prevención", reconoció Renom.