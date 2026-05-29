Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Sábado:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Presidenta de Inumet explicó cómo podría afectar el fenómeno climático El Niño en Uruguay durante 2026

"Todavía no está establecido el fenómeno en el Pacífico Tropical. En unos meses más, en junio, julio, vamos a saber bien cómo viene esa dinámica para ver si puede llegar a ser muy intenso o no", explicó

29 de mayo de 2026 14:47 hs
Presidenta de Inumet sobre El Niño&nbsp;

Presidenta de Inumet sobre El Niño 

Foto: Leonardo Carreño

La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, se refirió al fenómeno climático de El Niño y —aunque se desconoce cuál será su intensidad— explicó cómo podría afectar a Uruguay.

"El Niño se da en el Océano Pacífico Tropical. Todavía no está establecido como fenómeno en esa región. Entre abril y mayo el océano y la atmósfera en los trópicos no conversan mucho, pero por eso tenemos que esperar a que se genere esa conversación, porque es la atmósfera la que lo va a hacer crecer y así podremos determinar la intensidad que va a tener", explicó Renom, quien añadió que es "claro" que el "2026 va a ser un año Niño a nivel global".

En cuanto al posible impacto del evento meteorológico, mencionó que causará un impacto en las temperaturas en el invierno, "siempre por encima de lo normal", y generará que las precipitaciones previstas estén "por encima de lo normal", especialmente al norte del país, entre septiembre y enero.

Más noticias

Niño Godzilla en Uruguay: meteorólogo advirtió que "lo más complicado está por venir" y marcó fecha de llegada

El nivel del mar en el Pacífico se dispara y crecen las señales de un posible "super El Niño", según Metsul y la NASA

Después, señaló, el fenómeno impactará en abril del 2027 con "precipitaciones por encima de lo normal". "En abril la distribución es más clara en todo el país", dijo.

Renom luego reiteró que aún se desconoce la eventual intensidad que pueda tener y mencionó que esta será determinada próximamente en base a las "anomalías de las temperaturas en la superficie del mar" del Pacífico Tropical.

"Entre 0 ,5 y 1 grado es un Niño débil, entre 1 grado y 1,5 moderado, de 1,5 a 2 fuerte y mayor a 2 es muy fuerte", dijo. Los últimos "Niños fuertes" se registraron en 1982-83, 1997-98, 2015-2016 y en 2023-2024".

"Todavía no está establecido el fenómeno en el Pacífico Tropical. En unos meses más, en junio, julio, vamos a saber bien cómo viene esa dinámica para ver si puede llegar a ser muy intenso o no", aseveró y reiteró que el evento "va a venir".

Ante el eventual impacto de El Niño en la región, Inumet ha mantenido reuniones con "distintos ministerios" para tomar medidas de "prevención", reconoció Renom.

Las más leídas

Descuento en camioneta de Orsi: convenio internacional ratificado por Uruguay también regula la aceptación de regalos para "funcionarios electos"

Hacia el fin de las bonificaciones: UTE proyecta nuevos ajustes en el precio de la carga de vehículos eléctricos

Horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles, el sindicato de Ancap ratificó el paro de 24 horas desde este viernes

Aguada 92-91 Nacional: en alargue y con 43 puntos de Donald Sims, el aguatero es otra vez finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Temas

Inumet Niño El Niño

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos