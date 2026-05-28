Aguada 37-48 Nacional EN VIVO por la Liga Uruguaya de Básquetbol: final del segundo cuarto, el tricolor sacó 11 de ventaja

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Final del segundo cuarto: Nacional 48-37

Gana Nacional que se va 11 puntos arriba al descanso largo. En los dos cuartos se mostró superior, más entero como equipo.

Buen porcentaje en intentos de triples, 46%, con 6 aciertos sobre 13. En el rubro le sacó neta ventaja a Aguada (2 de 14).

Otra clave pasó por el rebote: 24 a 14, con 8 de Zinaich y 5 de Oglvie, que entre los dos capturaron casi la misma cifra que todo Aguada.

Nacional se pasó más la pelota porque dio 8 asistencias contra 6 del local.