Aguada y Nacional se enfrentan desde la hora 20.15 en cancha del aguatero en partido correspondiente a la cuarta semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie está 2-1 en favor del rojiverde que en caso de ganar se meterá nuevamente en la final del certamen.
Aguada 37-48 Nacional EN VIVO por la Liga Uruguaya de Básquetbol: final del segundo cuarto, el tricolor sacó 11 de ventaja
Aguada y Nacional juegan desde la hora 20.15 en cancha del aguatero por el cuarto punto de la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol