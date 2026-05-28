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Aguada 37-48 Nacional EN VIVO por la Liga Uruguaya de Básquetbol: final del segundo cuarto, el tricolor sacó 11 de ventaja

Aguada y Nacional juegan desde la hora 20.15 en cancha del aguatero por el cuarto punto de la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

28 de mayo 2026 - 21:13hs
Ernesto Oglivie y Luis Santos

Ernesto Oglivie y Luis Santos

Foto: @LUB_Uy
Gianfranco Espíndola
Gianfranco Espíndola Foto: @LUB_Uy
Santiago Vidal

Santiago Vidal

Foto: @LUB_Uy

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Aguada y Nacional se enfrentan desde la hora 20.15 en cancha del aguatero en partido correspondiente a la cuarta semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie está 2-1 en favor del rojiverde que en caso de ganar se meterá nuevamente en la final del certamen.

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Final del segundo cuarto: Nacional 48-37

Gana Nacional que se va 11 puntos arriba al descanso largo. En los dos cuartos se mostró superior, más entero como equipo.

Buen porcentaje en intentos de triples, 46%, con 6 aciertos sobre 13. En el rubro le sacó neta ventaja a Aguada (2 de 14).

Otra clave pasó por el rebote: 24 a 14, con 8 de Zinaich y 5 de Oglvie, que entre los dos capturaron casi la misma cifra que todo Aguada.

Nacional se pasó más la pelota porque dio 8 asistencias contra 6 del local.

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Nacional abre 11 de ventaja

A falta de 4'24'' para el segundo cuatro, el tricolor abrió 11 de ventaja. 8 puntos de Oglivie, 6 de Zinaich y Prieto.

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Final del primer cuarto: Nacional 20-15

Nacional se fue ganancioso al cabo del primer cuarto. Un doble sobre la bocina de Oglivie le dio ventaja de 5 puntos.

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Escaso goleo en el arranque

En 5 minutos, Nacional le gana 11-7 a Aguada. Oglivie lleva 6 puntos.

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Ernesto Oglivie anota los primeros puntos del partido

Comenzó el partido y un doble del panameño Oglivie adelanta a Nacional.

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Quinteto titular de Aguada

Leandro Taboada decidió comenzar el partido con Santiago Vidal, Juan Santiso, Donald Sims, Jordan Williams y Luis Santos.

En el banco estarán Federico Pereiras, Joaquín Osimani, Joaquín Rodríguez, Agustín Zuvich, Manuel Fernández, Bautista Traversa y Agustín Gentile.

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Quinteto titular de Nacional

Nacional comenzará con Patricio Prieto, James Feldeine, Gianfranco Espíndola (su primer partido en la serie tras superar una lesión), Connor Zinaich y Ernesto Oglivie.

En el banco estarán Marcos Cabot, Bernardo Barrera, Luis Pedro Imas, Agustín Méndez, Pablo Gómez, Francisco Pereira y Juan Carbone. Luciano Parodi está afuera por lesión por lo que Álvaro Ponce recuperó a un jugador pero perdió a otro, y muy importante.

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