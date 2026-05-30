José María Giménez defendió a Nahitan Nández en su llegada al país para sumarse a la selección uruguaya: "Es una falta de respeto decir que fue para atrás"

El capitán de la selección uruguaya , José María Giménez, llegó a Uruguay este sábado para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026 , y en sus primeras declaraciones a los medios defendió a Nahitan Nández, luego de que se confirmara que el entrenador Marcelo Bielsa no lo convocó al torneo.

En una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto de Carrasco, Josema dijo en primer lugar que "siempre es un orgullo y un privilegio el poder ser partícipe de lo máximo que puede jugar uno con su selección", y explicó que por su lesión en el tobillo hace dos semanas acordaron con el combinado "seguir la recuperación allá" en España hasta este viernes, cuando viajó a Uruguay.

Luego, el defensor del Atlético de Madrid marcó que le "sorprendió muchísimo" la ausencia de Nández , ya que "si vas a lo estadístico, fue de los jugadores que en este proceso más minutos ha tenido".

Tras ello, cuestionó los rumores que indicaban que Nández no fue citado porque tuvo un mal rendimiento adrede en el amistoso de noviembre ante Estados Unidos, en el que la celeste perdió 5-1. "Jode y molesta mucho escuchar barbaridades con respecto a su persona. Como profesional siempre ha sido un señor, siempre fue el alma del equipo . Se puede criticar como a cualquier jugador, pero ya decir las barbaridades que se dijeron, me hace enojar muchísimo", remarcó Giménez.

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Además, pidió que "el que tenga alguna de esas barbaridades con información, que venga" y se las diga "que en dos minutos le hago pedir disculpas" a Nahitan.

"Si pedís los datos físicos del partido contra Estados Unidos, fue de los que más corrió. El equipo no rindió ni contra Estados Unidos ni contra México, pero fue el conjunto, pero ensuciar indirectamente a compañeros, que se han desvivido por la selección y han puesto dinero de sus bolsillos, me parece una falta total de respeto. Si tienen algo para decir respecto a la persona de mis compañeros, que venga y lo charlamos", continuó el capitán de la celeste, que enfatizó que "ninguno se planteó ni se plantearía en la vida ir para atrás en la selección".

Fuentes cercanas a Nández confirmaron a Referí que Bielsa le comunicó su decisión al jugador con un mensaje, en el que remarcó que la decisión era deportiva, ya que prefería a otros jugadores en su puesto.

La falta de clima mundialista y la despedida de la selección

Josema aseguró que la "falta de clima mundialista" es "responsabilidad" del equipo celeste. "No hemos estado a la altura en muchos de los partidos que hemos jugado en el último tiempo; no hemos podido transmitirle a la gente esas ganas de que llegue el Mundial", explicó.

"Estamos todos ilusionados, vamos a dejar todo lo que tengamos de nosotros para llevar a Uruguay a donde se merece. Vamos a intentar dejar al país en lo más alto desde el sacrificio y humildad. Confíen que nos vamos a preparar de la mejor manera", expresó el zaguero, que indicó que tras el último amistoso contra Argelia le pidieron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tener una despedida con la gente en el interior.

"Hablamos con la directiva porque nos hubiese gustado despedirnos de la gente, y en el interior también, porque a mí me gustaba de chico. Hubiese sido lindo y emotivo, pero seguramente por circunstancias ajenas a nosotros no se pudo hacer", lamentó el capitán.

Fuentes de la AUF confirmaron a Referí el jueves que la selección planea realizar dos visitas a Pando y Canelones la siguiente semana. Se trata de un encuentro con la gente y no un entrenamiento abierto, y desde la Asociación marcaron que se están ultimando detalles y fechas de los eventos.