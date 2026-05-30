Otro campeón del mundo a River Plate: el club oficializó la llegada de Nicolás Otamendi luego del Mundial

River Plate hizo oficial a través de sus canales de comunicación la llegada del defensor Nicolás Otamendi , campeón del mundo en Qatar 2022 , que firma un contrato a partir de julio de este año y hasta diciembre de 2027 , a días del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá donde el argentino dirá presente.

El defensor, que quedó libre del Benfica de Portugal tras cumplir contrato, representará a la selección Argentina en el próximo Mundial en la defensa del título y dijo presente en el Monumental para firmar su contrato hasta diciembre del 2027, luego de haber pasado la revisión médica con éxito.

A través de un comunicado en su página web, River oficializó la contratación. " Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución ".

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En diálogo con el canal oficial del club, Otamendi dijo: "Como hincha de River es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Contentísimo de hoy poder estar con esta camiseta que es la más hermosa. Mi familia es fanática de River, imaginate que me quedaba hasta tarde a mirar los partidos".

Y cerró: "Obviamente ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío para poder ayudar al equipo y competir para que el club siga siendo más grande todavía. Lo soñé siempre, poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el vestuario totalmente colmado. Vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. Desde mí decir que el compromiso que voy a tener es venir a que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso".

Primer refuerzo de River Plate para después del Mundial 2026

Un refuerzo de mucha jerarquía para Eduardo Chacho Coudet de cara al segundo semestre del año en el que River Plate competirá por el Torneo Clausura argentino, donde buscará quitarse la espina de la final perdida ante Belgrano en el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, en dónde se medirá ante Caracas o Independiente Santa Fe en octavos.

El defensor se fue de Benfica en un nivel alto e incluso le pidieron que se quedase tras ser trascendental durante la campaña 2025-26, jugando 46 encuentros en la presente temporada, participando de forma directa en siete goles y alzando la Supercopa de Portugal, lo que le valió un puesto en la lista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo.

Esto es solo el inicio del mercado de pases de River Plate, ya que también tiene en carpeta a nombres como los uruguayos Agustín Canobbio y Mauro Arambarri. A su vez, espera poder sumar a sus filas a Giovanni Simeone y a Ángel Correa: el Cholito estaría al caer, mientras que aún se debaten en Núñez la ingeniería financiera a realizar para la contratación del ex Atlético de Madrid.