Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

En Argentina informan que Boca Juniors irá a la carga por el uruguayo Sergio Rochet: los detalles

Medios argentinos informan que Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, tiene en carpeta a Sergio Rochet para después del Mundial 2026

30 de mayo de 2026 9:28 hs
Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias

Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias

FOTO: AFP

Luego de un nuevo paso en falso tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores y de bajar a la Copa Sudamericana, Boca Juniors empezó sus vacaciones por el Mundial 2026 y ya apunta a lo que será el mercado de pases de mitad de año, pensando en el segundo semestre, y en Argentina informan que el uruguayo Sergio Rochet interesa en el Xeneize.

Los detalles para que pueda darse la llegada de Sergio Rochet a Boca Juniors

Hay dos detalles a tener en cuenta en esta operación y es que a Rochet le quedan seis meses de contrato con el Inter, pero cuenta en su vínculo con una renovación automática según objetivos. El otro aspecto es que el Xeneize, para incorporar al golero de la selección uruguaya, deberá liberar un cupo de extranjero en su plantel.

En este momento, Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero ocupan las plazas para futbolistas nacidos en otro país. Además, el uruguayo Marcelo Saracchi regresa de su préstamo en Celtic de Escocia donde fue campeón en los próximos días, por lo que también debe ser contado en este ítem.

El rival de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a quien le robaron el pasaporte en medio de su casamiento y se puede perder el Mundial 2026: "No pudo viajar"

Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa de la selección uruguaya, con la lista de convocados para el Mundial 2026 sobre la mesa

Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre
Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre

Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre

Con la intención de mejorar el plantel actual, Boca Juniors pretende agregar futbolistas de jerarquía para pelear por la Copa Sudamericana 2026, competencia en la que se enfrentará a O Higgins de Chile en los 16avos de final, el Torneo Clausura y también la Copa Argentina, luego de un pésimo primer semestre.

En esta temporada, Rochet disputó 17 encuentros con el Inter de Porto Alegre, le convirtieron 19 goles y tuvo 5 vallas invictas. También cabe destacar que conquistó un título doméstico, al quedarse con el Campeonato Gaucho 2025, y muy posiblemente esté entre los 26 convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Las más leídas

Las dos fichas que quiere comprar ya Ignacio Ruglio para Peñarol pensando en lo que viene

El mensaje de Al-Hilal de Arabia Saudita a Darwin Núñez mientras el delantero se prepara pensando en el Mundial 2026

Federico Valverde y la tabla de jugadores con más partidos en la selección uruguaya instalada en el Complejo Celeste; mirá lo que dijo

Medalla de oro para Uruguay: Valentín Soca ganó en los 10.000 metros del Iberoamericano de atletismo de Lima 2026

Temas

Boca Juniors Sergio Rochet Mundial 2026 Copa Libertadores Juan Román Riquelme

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos