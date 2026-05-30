En Argentina informan que Boca Juniors irá a la carga por el uruguayo Sergio Rochet: los detalles

Luego de un nuevo paso en falso tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores y de bajar a la Copa Sudamericana, Boca Juniors empezó sus vacaciones por el Mundial 2026 y ya apunta a lo que será el mercado de pases de mitad de año, pensando en el segundo semestre, y en Argentina informan que el uruguayo Sergio Rochet interesa en el Xeneize.

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De cara a la triple competencia que tendrá Boca Juniors en el segundo semestre y con la lesión de Agustín Marchesín que apunta a regresar a fines del 2026, el presidente Juan Román Riquelme tendría en carpeta al golero uruguayo Sergio Rochet, actualmente en el Inter de Porto Alegre, y que se está entrenando en el Complejo Celeste bajó las órdenes de Marcelo Bielsa pensando en una posible convocatoria para el Mundial 2026.

Los detalles para que pueda darse la llegada de Sergio Rochet a Boca Juniors Hay dos detalles a tener en cuenta en esta operación y es que a Rochet le quedan seis meses de contrato con el Inter, pero cuenta en su vínculo con una renovación automática según objetivos. El otro aspecto es que el Xeneize, para incorporar al golero de la selección uruguaya, deberá liberar un cupo de extranjero en su plantel.

En este momento, Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero ocupan las plazas para futbolistas nacidos en otro país. Además, el uruguayo Marcelo Saracchi regresa de su préstamo en Celtic de Escocia donde fue campeón en los próximos días, por lo que también debe ser contado en este ítem.